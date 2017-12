Jaunums Liepājas nakts dzīvē – kokteiļbārs/naktsklubs “Vecais Vikings”.

Savas jaunās pārmaiņas pēc rekonstrukcijas liepājniekiem un tās viesiem ir gatavs parādīt “Vecais Vikings”, kurš ir guvis arī jaunu nosaukumu – kokteiļbārs/naktsklubs. Klubs durvis atkal vērs piektdien, 8.decembrī pulksten 23:00.

Rekonstrukcijas laikā kokteiļbārs/naktsklubs ir ieguvis jaunu interjeru ēkas otrajā stāvā, kā arī tika veikta gaismas un mūzikas atskaņošanas atjaunošana.

Piektdien, kokteiļbāra/naktskluba atklāšana ar Edgaru Kreili, kurš ir enerģisks un pozitīvām emocijām pilns mūziķis. Pazīstams arī kā ''X-Faktora'' meiteņu mīlulis. Mūziķis ir piedalījies vairākos TV šovos - ''X-Faktors'', „Koru kari 3”, „Sanāciet, sadziediet”, „Dziedošās ģimenes”, ''Supernova'' u.c. Edgars Kreilis raksta arī savu mūziku, jo ar klausītājiem vēlas dalīties ne tikai ar pasaulē iemīļotām melodijām, bet arī ar savām. Spilgtus deju numurus būs sarūpējušas dejotājas no Latvijas modernās deju skolas “Dance of Street”. Jaunatvērtais kokteiļbārs/naktsklubs katram apmeklētājam pasniegs “welcome drink”.

Savukārt, sestdien, 9. decembrī Liepājas publikai muzicēs DJ Norsky jeb grupas "Otra puse" solists Normunds Pauniņš, kurš no 2000. gada un 2009. gadam ir kluba Nautilus rezidents un DJ radio Capital Fm . Kluba “Nautilus” rezidentūras laikā ir uzstājies kopā ar tādām pasaules zvaigznēm, kā Bob Sinclar, David Penn, Mark Knight, Phunky Data u.c. DJ karjeru sāka 1999. gadā, pēc atgriešanās no Londonas.

Abus atklāšanas vakarus uz skatuves varēs redzēt arī DJ Patron, jeb īstajā vārdā Jānis Matisons, kurš ir viens no Liepājā aktīvākajiem dīdžejiem. Jānis ir pierādījis savas prasmes spēlējot, gan Latvijā, gan ārpus tās. Savos 23 gados ir vadījis gan savu radio šovu Apvienotajā Karalistē, gan arī ieguvis 5.vietu DJ MAG izsludinātajā konkursā “HOUSE THE HOUSE 2016”, kurš risinājās 4 atlases kārtās, un 2017. gadā ieguva 3 vietu, Latviešu DJ konkursā - Kurzemes DJ 2017. Uz doto brīdi Patron rezidē gan Liepājā, gan Rīgā, un paralēli būvē pats savus skaņdarbus, kuri būs pieejami 2018. gada pirmajā ceturksnī visās lielākajās mūzikas platformās.

Jaunajā sezonā kokteiļbārs/naktsklubs “Vecais Vikings” (Stendera iela 18/20) saviem viesiem būs atvērts katru piektdienu un sestdienu . Nākotnē ir plānots atsākt ballītes arī trešdienās, par to info būs atrodams sociālajos tīklos.