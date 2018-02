“Lielais dzintars” šogad piedāvās jaunu kamerzāles koncertu sēriju “Personīgi”

Šī gada pavasarī Liepājas koncertzāle “Lielais dzintars” uzsāks jaunu kamerzāles koncertu sēriju “Personīgi”. Sešos dažādos koncertos klausītāji tiks aicināti iepazīt ne tikai izpildītāju piedāvātās mūzikas skanējumu, bet tuvāk uzzināt arī par radošo personību ceļu līdz skatuvei un iepazīt mūzikas radīšanas procesu.

Ar sērijas ieceri iepazīstina idejas autore un Liepājas koncertzāles mākslinieciskā vadītāja Baiba Bartkeviča: “Esam izveidojuši jaunu kamerzāles sēriju “Personīgi” ar nodomu attīstīt un dot nozīmīgu vietu mazo formātu koncertu baudīšanai tiešākā un personīgākā veidā. Muzikālā vēstījuma nepastarpinātai saņemšanai vēlamies radīt tuvāku, brīvāku un atvērtāku enerģijas apmaiņu starp izpildītājiem un klausītāju. Sēriju īpašāku padarīs mūsu iecere pēc koncertiem veidot mākslinieku un klausītāju neformālas tikšanās - veicināt savstarpējas sarunas.”

Līdz vasaras sākumam sērija piedāvās pirmos trīs dažādu žanru projektus, sēriju ar vēl trīs notikumiem turpinot rudens koncertu sezonā.

Svētdien, 25. martā pulksten 16 sēriju atklās pašmāju grupa “Zāle”. Postfolka un indie grupa dibināta 2013. gada nogalē, satiekoties dzejniekam Pēterim Dragunam, dziesmu autorei Martai Kreitusei un ģitāristei Kasandrai Kaņepei, bet dažus gadus vēlāk sastāvs kuplinājies ar jauniem dalībniekiem - Daci Zariņu, Tarasu Kuzmenko, Kiru Maiju Kirsanovu un Hariju Vagrantu.

“Harismātiskās Martas Kreituses un Pētera Draguna balsis veido perfektu tandēmu, atraisot kaut kādu tembrālu slāpi un liekot klausīties šajās ārēji vienkāršajās dziesmās atkal un atkal. Zālei ir visas izredzes kļūt par neohipiju kulta grupu, kādu mēs jau sen bijām pelnījuši,” izdevumā “Rīgas Laiks” rakstījis mākslas pētnieks Ilmārs Šlāpins.

“Zāles” mūzikai raksturīgs daudzslāņains skanējums - tam pamatā ir maiga, atmiņā paliekoša melodija un ausīm tīkama vokāla harmonija, kas apaudzēta ar neierastu mūzikas instrumentu apvienojumu. Koncerta programmu veidos grupas oriģinālmūzika.

Sērijas turpinājumā – Otrajās Lieldienās jeb pirmdien, 2. aprīlī pulksten 16 izcilā un pieredzes bagātā klavesīna soliste Aina Kalnciema koncertā pārlūkos dažādu gadsimtu autoru opusus klavesīnam. Sākot no Domeniko Skarlatti baroka laika sonātēm, Dmitrija Bortņanska un Jozefa Nikolā Rojē darbiem, beidzot ar mūsdienu latviešu autoru kompozīcijām - Jura Karlsona “Sāpju cerību noktirni” un Pētera Vaska “Cantata” – programmas gaitā mūziķe apskatīs klavesīnam rakstītos darbus piecu gadsimtu garumā.

Aina Kalnciema dzimusi Rīgā, ar izcilību absolvējusi klavieru un ērģeļu spēles klases Pēterburgas konservatorijā, turpinot spēles meistarību izkopt Holandē, Francijā, Šveicē un Vācijā. Māksliniece regulāri koncertē kā klavesīna soliste un ar vieskoncertiem apceļojusi agrāko Padomju Savienību, ASV, Kanādu, Austrāliju un Eiropas valstis. Viņa muzicējusi kopā ar slaveniem orķestriem, diriģentiem un solistiem, un pašlaik vada klavesīna klasi Latvijas Mūzikas akadēmijā, apvienojot pedagoģes darbu ar Baha Mūzikas fonda prezidentes pienākumiem. 2008. gadā Aina Kalnciema apbalvota ar Latvijas Triju Zvaigžņu ordeni (virsnieka pakāpe).

Ar programmu “Skaņu gleznas” 27. maijā pulksten 19 sēriju papildinās Kārļa Auziņa džeza kvartets. Izveidojies Kopenhāgenā, sastāvs savieno četru dažādu kultūru mūziķus, kurus vieno muzikālā brīvība, savstarpējā uzticēšanās un dvēseliskums. Kvartets izpilda Kārļa Auziņa oriģinālkompozīcijas, kuru ietekmes meklējamas Eiropas un Amerikas džeza tradīcijās, latviešu un citu zemju folkmūzikā un 20., 21. gadsimta klasiskajā mūzikā.

Kvarteta albums “Images in Regard of The Central Reference System” ieguvis kritiķu atzinību daudzviet Eiropā, kā arī pagājušajā gadā nominēts mūzikas ierakstu gada balvai “Zelta mikrofons” divās nominācijās. Koncertā tiks izpildītas kompozīcijas no minētā albuma, kā arī jaunas, nesen radītas kompozīcijas. Grupas sastāvā: Kārlis Auziņš (saksofoni), Arturs Tužņiks (Artur Tuźnik, klavieres), Joels Illerhēgs (Joel Illerhag, bass) un Simons Albertsens (Simon Albertsen, bungas).

Pateicoties sērijas atbalstītājam SIA “Prike Latvija”, apmeklētāji pēc visiem minētajiem koncertiem tiks aicināti uzturēties, lai baudītu atspirdzinošu dzērienu un pēckoncerta sarunas ar māksliniekiem.

Kamerzāles koncertu sēriju “Personīgi” organizē SIA “Lielais dzintars”, sērijas vizuālo noformējumu veidojusi māksliniece Tatjana Raičiņeca. Norisi finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds un Liepājas pašvaldība.

Pirmās biļetes uz sērijas “Personīgi” notikumiem pieejamas, sākot no 7 eiro, bet, pasākumam tuvojoties, tās pakāpeniski augs. Biļetes nopērkamas koncertzāles “Lielais dzintars” informācijas centrā, Biļešu paradīzes kasēs un interneta vietnē www.bilesuparadize.lv. Skolēniem, studentiem, pasniedzējiem, pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, kā arī ģimenēm un grupām pieejamas atlaides.