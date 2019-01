“Lielajā dzintarā” atskaņos jaunu Mendelszona, Ravela un Dzenīša koncertprogrammu

Sestdien, 2. februārī, plkst. 18.00 Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” ar jaunu muzikālo programmu uzstāsies stīgu virtuozi “Spīķeru kvartets”. Koncertsērijā “Personīgi” godalgotā mūziķu savienība pirmo reizi vienā programmā atskaņos vācu romantiķa Fēliksa Mendelszona, franču impresionista Morisa Ravela un pašmāju talantīgā komponista Andra Dzenīša skaņdarbus.

“Mums ir liels prieks, ka pirmajā šī gada kamerzāles koncertsērijas "Pesonīgi" koncertā skanēs tieši stīgu kvartets, jo tas ir uzskatāms par kamermūzikas fundamentu. “Spīķeru kvartets” ir Latvijas spožākais kvartets, kas pastāvīgi piedāvā klausītājiem visizsmalcinātāko repertuāru. Koncertā “Lielajā dzintarā” varēsim dzirdēt rietumu klasiskās mūzikas skaistākos darbus – Fēliksa Mendelszona un Morisa Ravela stīgu kvaretus. Savukārt latviešu komponista Andra Dzenīša skaņdarbs būs spilgts apliecinājums, ka mēs esam ievērojama šīs rietumu pasaules daļa," uz koncertu aicina “Lielā dzintara” valdes priekšsēdētājs Timurs Tomsons.

“Spīķeru kvarteta” repertuārs ir daudzveidīgs un sniedzas no Vīnes klasikas pērlēm līdz pat mūsdienu partitūrām, īpašu akcentu liekot uz latviešu mūziku. Tā iekļauta arī jaunajā koncertprogrammā – Andra Dzenīša Trešais stīgu kvartets “Introversija un atvadas”, kas tapis pēc Pētera Vaska fonda pasūtinājuma un rakstīts tieši “Spīķeru kvartetam”.

“Šajā programmā esam iekļāvuši trīs ļoti atšķirīgu komponistu darbus – trīs dažādas pasaules, kuras visas mums ir fascinējošas. Ravels ar savām neparedzamajām un reizēm neiedomājamajām harmonijām, smaržām, krāsu gammu maiņām, ritmu labirintiem, Mendelszons ar savu tīro, jauneklīgo skatu, arī trauksmaini romantiskām brāzmām, Dzenītis ar savu tiešumu, pat skarbumu. Dzenīša kvartets "Interlūdija un atvadas", mūsuprāt, ir viens no labākajiem pēdējā laikā uzrakstītajiem skaņdarbiem. To spēlējot, katru reizi atrodam ko jaunu. Turpretim Mendelszona un Ravela kvartetus atskaņosim pirmoreiz. To atskaņošana mums ir gan liels izaicinājums, gan prieks,” par gaidāmo koncerta programmu stāsta “Spīķeru kvarteta” vijolniece Marta Spārniņa.

“Spīķeru kvartets” ir savienība mūzikā, kas radoši kopā muzicē kopš 2011. gada. Tajā vijoli spēlē orķestra “Sinfonietta Rīga” koncertmeistare Marta Spārniņa un viņas vietnieks Anti Kortelainens, altu –orķestra mūziķe Ineta Abakuka, bet čellu – Latvijas Nacionālā orķestra čellu grupas koncertmeistare Ieva Upatniece.

Kamermūzikas sērija "Personīgi" piedāvā klausītājiem smalkāku un niansētāku pieredzi mūzikas klausīšanā. Šo koncertu apmeklētājiem pēc koncerta ir iespēja tikties ar māksliniekiem, lai baudītu sarunas neformālā gaisotnē. Turpmāk sērijā būs klausāmi “Kamermūzikas šedevri. Klavieru trio” vijolnieces Elīnas Bukšas, pianista Pāvela Koļesņikova (Pavel Kolesnikov) un čellista Aureljēna Paskāla (Aurelien Pascal) izpildījumā, pasaules slavu iemantojušās operdziedātājas Ingas Kalnas “vokālie dārgumi”, kā arī austrumu mūzikas tīrradņi Trio Mashrabiya.

Koncertu “Mendelszons un Ravels. Spīķeru kvartets” rīko “Lielais dzintars” sadarbībā ar “Latvijas Koncertu” kamermūzikas programmu, plašāka informācija lasāma lielaisdzintars.lv. Biļetes nopērkamas koncertzāles “Lielais dzintars” informācijas centrā, Biļešu paradīzes kasēs un interneta vietnē www.bilesuparadize.lv.