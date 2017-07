Lielajā dzintarā pirmoreiz stāvkoncerts un tehno mūzika

6.augustā pulksten 20 Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” ar programmu “Piano 2.0./Live set” viesosies Luksemburgā dzimušais avangarda pianists un tehno mūziķis Frančesko Tristano (Francesco Tristano).

Frančesco Tristano ir mākslinieks, kurš apveltīts ar neskaitāmiem talantiem - izcils pianists, komponists, tehno un džeza mūziķis, kurš viegli spēlējas ar dažādiem mūzikas laikmetiem, žanriem un stiliem. Teju katrā mākslinieka darbībā atspoguļojas viņa nevēlēšanās pieņemt jebkādus ierobežojumus vai limitus mūzikā - viņš zin kādas vienošanās un kompromisi ir veidojuši vairāku paaudžu pianistu stilu un sniegumu, un savā ceļā ir izvēlējies norobežoties no jebkādiem aizspriedumiem mūzikas laukā.

Guvis teicamu izglītību Ņujorkas Džuljarda skolā (The Juilliard School), apdāvinātais pianists ir viens no uzrunājošākajiem muzikālo robežu pārkāpējiem. Kritiķu cildināti ir viņa laikmetīgās mūzikas ieskaņojumi un četrrocīgi spēlētās orķestra partitūras (The Guardian), spēja mūzikai piešķirt krāsu pārpilnību un aizraujošu dedzīgumu (The New York Times).

Būdams uzticīgs intelektuālai deju mūzikai, ar klavieru un sintezatoru palīdzību Tristano veido iespaidīgas skaņu kolāžas (vairākas no tām izstādītas Deutsche Grammophon ierakstu namā), ar saviem darbiem brucinot iedomātās un taustāmās robežas starp klasiskiem un populāriem žanriem. Viņš nolauž pa lauskai no vecmeistaru skaņu celtnēm, aizņemas pa tehno impulsam no pūļu piepildītām deju grīdām un veido savu skaņas ainavu, paverot klausītājiem jaunus apvāršņus.

“Liepājas mākslas foruma” noslēguma koncertā 6.augustā Tristano spēlēs Baha Otro partitu, tai līdzās bagātīgi liekot savu elektroniskās mūzikas jaunradi un agrīnā baroka pravieša Džirolamo Freskobaldi neparedzamās tokātas. Koncerta otrajā daļā, pievienojoties dejotāju pulkam, apmeklētāji pieredzēs gluži neierastu Lielās zāles modifikāciju ar izlīdzinātu grīdu un Tristano uz vietas radīto Live Set, kurā mūziķis sintezēs akustisko klaviermūziku un elektroniku.

Pēc divdaļīgā koncerta apmeklētāji tiks aicināti uzturēties atpūtas zonā jeb laundžā, kur DJ spēlētās mūzikas pavadībā varēs baudīt Liepājas vasaras noskaņas un atspirdzinošus dzērienus.

Biļetes uz Frančesko Tristano performanci nopērkamas “Biļešu Paradīzes” kasēs visā Latvijā un interneta vietnē www.bilesuparadize.lv. Uz “Liepājas mākslas foruma” notikumiem iespējams iegādāties arī kopbiļeti, kas apmeklētājiem sniegs iespēju par izdevīgāku cenu apmeklēt 16 foruma notikumus 4 dienu garumā.

Forumu organizē SIA “Lielais dzintars”, tapis ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, Liepājas pašvaldības un Liepājas kultūras pārvaldes finansiālu atbalstu. Visa programma pieejama: www.lielaisdzintars.lv