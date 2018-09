Liepāja aicina uz ceļojumu mūsdienu mākslas pasaulē

Nedēļas nogale, no 28. līdz 30. septembrim, Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” aizritēs mūsdienu mākslas festivāla “Liepājas Mākslas forums” zīmē. No piektdienas līdz svētdienai apmeklētājus Liepājā gaida vairāk nekā 10 spilgti mākslas notikumi, kuri uz Liepāju atvesti no visas pasaules.

““Liepājas Mākslas forums” ir dažādu mākslas žanru festivāls, kas atspoguļo mūsdienu mākslas aktualitātes Eiropā un pasaulē. Tā programmā tiek kombinēts zināmais un nezināmais, izcili vietējie mākslinieki ar ārvalstu superzvaigznēm, kas sniedz mums pilnīgi jaunu pieredzi. Festivāls ir kā piedāvājums doties ceļojumā. Tu nezini, kas tur būs, bet tu uzticies, esi atvērts un ļaujies piedzīvojumam,” uz “Liepājas Mākslas forumu” aicina tā mākslinieciskā vadītāja Baiba Bartkevica .

Trīs dienu garumā forumā varēs baudīt vairāk nekā 10 notikumus – tie būs gan muzikāli, gan dejas priekšnesumi, pasākumi ar atsauci uz kino un teātri, mākslas izstāde un Eiropā labāko īsfilmu izlases.

Piektdienā, 28. septembrī, forums tiks atklāts ar jaunu Ērika Caunes un Daiņa Rudeņa radītu sienas gleznojumu Liepājā, Graudu ielā 34, kas kā piemiņa no festivāla vēl ilgi turpinās priecēt liepājniekus un pilsētas viesus. Turpinājumā jau koncertzāles telpās uz renesanses un laikmetīgās mūzikas programmu “Melnāks par melnu” aicinās beļģu mūzikas grandi Ictus Ensemble un Eva Reitere.

“Šķiet, tieši Ictus ir viena no tām vienībām, kura spējusi noņemt laikmetīgajai mūzikai smalkā elitārisma un supersarežģītības slogu. Jā, mūzika, kuru viņi spēlē arī gaidāmajā programmā, nav vienkārša, taču veids, kā tas tiek darīts, elektronikas, elektrisko ģitāru skaņas un mūziķu azarts aizrauj ikkatru. Vēl jo vairāk, ja programmā piedalās Eva Reitere – austriešu mūziķe, kuras pamatizglītība ir blokflautas un viola da gamba spēle, protams, citu gadsimtu mūzikā, taču otra viņas puse ir izteikti spriega un dinamiska laikmetīgās mūzikas komponiste. Būs interesanti!” par foruma atklāšanas koncertu spriež komponists Andris Dzenītis.

Savukārt piektdienas vakara noslēgumā – koncerts “Lēnās dejas” kopā ar režisoru Vladislavu Nastavševu un eksperimentālās mūzikas grupu “Ezeri”.

Sestdien, 29. septembrī, apmeklētājiem trīs dažādos seansos tiks piedāvātas piecpadsmit 2017. gada labākās īsfilmas, kas izvirzītas Eiropas Kinoakadēmijas balvai un festivālam atlasītas, sadarbojoties ar Rīgas Starptautisko kino festivālu. Sestdienā bez maksas apmeklējama arī horeogrāfes Alises Bokalderes dejas izrāde “Manu acu tulkojums”. Pēc tās – pasaulē augstu novērtētie mūsdienu komponisti Bens Frosts no Austrālijas un Daniels Bjarnasons no Islandes kopā ar kamerorķestri “Sinfonietta Rīga” atskaņos simfonisko svītu “Solaris”. Vakara izskaņā – izcilā beļģu dejotāja Lizbeta Gruveza izdejos popmūziķa Boba Dilana 60. un 70. gadu dziesmas.

Svētdien, 30. septembrī, uz sirsnīgu koncertuzvedumu “Meža dziesmas” tiek aicinātas ģimenes ar bērniem, bet pēcāk džeza mīļotājiem būs iespēja dzirdēt zviedru trio Nils Berg Cinemascope. Koncertā grupas dzīvais džeza izpildījums savīsies ar kino ekrānā redzamiem priekšnesumiem no visas pasaules, nojaucot robežu starp digitālo un akustisko tehniku. Festivālu noslēgs “Dirty Deal Audio seanss”, kas populārā repera anša un mūziķa Labais Dāma vadībā apvienos Latvijas mūsdienu elektroniskās mūzikas aktuālāko mākslinieku sniegumu.

Visu festivāla laiku un līdz pat 31. oktobrim ikviens gaidīts arī uz piecu Latvijas mākslinieku laikmetīgās mākslas izstādi “Viņas spējas”, kas veidota sadarbībā ar “Mākslai vajag telpu” un apmeklējama bez ieejas maksas.

