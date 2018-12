Liepājas klubā „Fontaine Palace” notiks vērienīgas Jaungada svinības

Kā ierasts, 31. decembrī Liepājas rokklubā „Fontaine Palace” notiks vērienīga jaunā gada sagaidīšana. Šoreiz pasākums norisināsies abās kluba zālēs.

Arī šogad klubs jaunā gada pienākšanu atzīmēs ar spēcīgu rokkoncertu – „Fontaine Palace” lielajā zālē uz skatuves aicinot pašmāju pankroka tēvus „Inokentijs Mārpls”, kā arī „Bad Bones” no Itālijas, kuri ir regulāri Holivudas leģendārā rokkluba „Whiskey A Go Go” viesi un nesen izdevuši savu jaunāko albumu „High Rollers”, kura dziesmas noteikti būs iespējams dzirdēt arī Jaungada koncertā.

Savukārt kluba pagraba zāli šogad nolemts pārveidot par deju grīdu visas nakts garumā ar atšķirīgu muzikālu piedāvājumu un vizuālo noformējumu. Pie DJ pults no plkst. 01:00 stāsies DJ Sairam, Juritah un Fruit Delivery ar plašu dejojamas elektroniskās mūzikas spektru – no house līdz dubstep un no dancehall un jungle līdz drum’n’bass.

31. decembra pasākuma sākums plkst. 23:00, klubs „Fontaine Palace” atrodas Liepājā, Dzirnavu ielā 4. Biļetes pieejamas interneta vietnē www.ticketshop.lv par, kā vienmēr, draudzīgu cenu.