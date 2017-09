Liepājas muzejs starptautiskajā “Putras dienā” aicina uz putru baudīšanu

10. oktobrī plkst. 17.30 Liepājas muzejā Kūrmājas pr. 16/18, godinot starptautisko “Putras dienu”, ekspozīcijā “Dienvidkurzemes ļaudis, dzīve un darbs” notiks vakariņas, kur ēdienu pazinēja Velta Cīpa iepazīstinās ar putru veidiem, ļaujot nogaršot trīs kārtu maltīti.

Vakariņas bagātinās Veltas Cīpas stāstījums par putru izcelsmi. Katrs dalībnieks kā dāvanu saņems galdā likto ēdienu receptes.

Par godu putru gatavošanas tradīcijām Latvijā, Liepājas muzejs ar prieku iesaistās Starptautiskās “Putras dienas” akcijā, aicinot pasākuma dalībniekus doties garšu ceļojumā, kurā izzinās senas receptes mūsdienīgās garšu variācijās.

Putras jau izsenis ir bijušas spēka un veselīga dzīvesveida simbolizējošs ēdiens. Taču ne katrs mūsdienās ir uzdrošinājies ieskatīties senlatviešu recepšu variācijās, pratis eksperimentēt virtuvē, testējot graudu dažādību putru veidos.

Tādēļ otrdienas vakarā ikviens vakariņu viesis, gūs ne tikai garšas baudījumu, bet arī zinošu stāstījumu par katru no ēdieniem, tverot iedvesmu veselīgu un oriģinālu putras ēdienu gatavošanai pašu ģimenē.

Lejaskurzemes ēdienu pazinēja, grāmatas "Kulinārais mantojums Lejaskurzemē" autore Velta Cīpa uzsver, ka pilnīga maltīte sastāv no trim ēdieniem, tāpat arī mūsu kultūra sastāv no pagātnes, tagadnes un nākotnes. Ir ļoti svarīgi apzināties mūsu unikālo senču virtuvi, prasmes un receptes. Gatavosim no pašu audzētās un radītās produkcijas, lai atrastu mūsu pašu „latvisko” garšas izjūtu.

Ieeja pasākumā – 5 EUR. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās, zvanot +371 29605223 vai rakstot e-pastā: pasts@liepajasmuzejs.lv