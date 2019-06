Liepājas muzejs vasarā būs atvērts katru dienu

No 1. jūnija līdz 31. augustam Liepājas muzejs Kūrmājas pr. 16/18 būs atvērts apmeklētājiem katru dienu no plkst. 10 līdz 18. Jau vairākus gadus muzeja darba laiku vasarā izdodas pagarināt, pateicoties Nodarbinātības Valsts aģentūras (NVA) sadarbībā ar Liepājas pašvaldības aģentūru „Nodarbinātības projekti” īstenotajam projektam „Skolēnu darbs vasarā”.

Arī šogad Liepājas muzejs sniedz Liepājas jauniešiem iespēju strādāt vasaras mēnešos. Jaunieši strādā gan par ekspozīcijas uzraugiem – dežurantiem, veic apkopēju pienākumus, gan piedalās arī muzeja krājuma nodaļas darbā.

Pateicoties tam, tūrisma sezonas laikā pilsētas viesi un liepājnieki ir gaidīti muzejā Kūrmājas prospektā 16/18 katru dienu, lai iepazītos ar pilsētas vēsturi, Dienvidkurzemes kultūrvēsturisko mantojumu un mākslas darbu izstādēm.

Vēl līdz 9. jūnijam Liepājas muzeja mazajā izstāžu zālē skatāma Ilzes Aulmanes izstāde “Nebeidzamais rotaļu laukums”. No 5. jūnija līdz 30. jūnijam muzeja lielajā zālē varēs aplūkot Jāņa Gunāra Kalnmaļa retrospektīvo gleznu izstādi “Atskats”. Savukārt muzeja anfilādē no 7. jūnija līdz 16. jūnijam, sadarbībā ar Kazahstānas vēstniecību, būs iespēja iepazīties ar Kazahstānas mākslinieces Rauzas Jeralijevas darbiem.

Liepājas muzeja filiālē „Liepāja okupāciju režīmos” darba laikā pagaidām izmaiņu nav, muzejs K. Ukstiņa ielā 7/9 būs atvērts no trešdienas līdz svētdienai no plkst. 10 līdz 18. Muzeja filiāles darba laiks mainīsies pēc 24. jūlija, kad K. Ukstiņa ielā 7/9 tiks atklāta Otrā pasaules kara laika modes izstādē no pasaulē atzītā modes vēsturnieka Aleksandra Vasiljeva kolekcijas.