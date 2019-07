Liliju smaržu virpulis Biedrības nama ziedu izstādē

No 18. jūlija plkst. 12:00 Liepājas latviešu biedrības namā būs apskatāma liliju ziedu izstāde, kura veidota sadarbībā ar Liliju audzētāju biedrību “Lilium Balticum” un tās ilggadējiem biedriem. Papildus krāšņajiem ziediem ikviens plkst. 12:00 būs laipni aicināts apmeklēt biedrības “Lilium Balticum” vadītājas Antras Balodes informatīvi izglītojošo bezmakas lekciju “Šīpolpuķu audzēšana un kopšana”, kā arī plkst. 13:00 piedalīties “Baha ziedu terapijas” meistarklasē Ineses Šakales vadībā. Liliju ziedu izstāde apskatāma no 18. – 20. jūlijam.

Šis ikvienam liliju ziedu cienītājam un krāšņuma apbrīnotājam ir īpašs gads, jo šogad biedrība “Lilium Balticum” atzīmē savas pastāvēšnas 30 gadu jubileju. Par godu šim notikumam, Liepājas izstādē liliju ziedus apskatei būs sarūpējuši vairāki biedrības selekcionāri un kolekcionāri – Antra Balode no Saulkrastiem, Guntis un Ināra Granti no Daugmales, Aivars un Inta Laķi no Ogres, Andris un Ilona Krūmiņi no Blomes, Maruta Mirdza Audare no Liepājas, Sondra Riekstiņa no Slampes kā arī citi audzētāji. Izstādē audzētāji sniegs padomus ikvienam interesentam liliju kopšanā un ieteikumus kolekcijas veidošanā. Papildus tam apmeklētāji varēs iegādāties un pasūtīt liliju sīpolus, kā arī iepazīties ar jaunākajiem katalogiem.

Par šo krāšņo ziedu audzēšanu un daudzveidību atklāj Liliju audzētāju biedrības “Lilium Balticum” vadītāja Antra Balode: “Lilijas ir vienas no cēlākajām un majestātiskākajām puķēm. Vienlaikus tām ir noslēpumainības aura, ko izraisa lielie, krāšņie ziedi un smaržu aromāts. Tās iemantojušas dārzos paliekošu vietu jau ilgus gadus un priecē liliju cienītājus ar formu un krāsu daudzveidību no baltām līdz tumši sarkanām. Dažādas formas, krāsas un smaržas – izstādē būs skatāmas vairāk nekā 100 liliju šķirnes. Īpaši iecienītas dārzos ir trompetlilijas, jo tās izceļas ar savu bagātīgo ziedēšanu un reibinošo smaržu. Latvijas selekcionāri ir izveidojuši daudz, krāšņu trompetliliju šķirņu, no kurām daļa būs aplūkojamas izstādē. Izstādē varēs aplūkot krāšņos, milzīgos OT grupas ziedus ar delikāto smaržu, kas mūsu dārzos ienākušas pavisam nesen.”

18. jūlijā plkst. 12:00 biedrības vadītāja Antra Balode, kura ar puķu audzēšanu un liliju selekciju nodarbojas vairāk kā 40 gadus ikkatram interesentam sniegs iespēju uzzināt vairāk par šo ziedu audzēšanu lekcijā “Sīpolpuķu audzēšana un kopšana”. Uz to aicināts ir ikviens dārzkopības entuziasts un sīpolpuķu cienītājs, kas vēlas uzzināt liliju, tulpju, narcišu, hiacinšu, vēlziešu audzēšanas īptnības un specifiku, kas jāievēro, lai ikvienu priecētu paša dārzā audzētas krāšņas sīpolpuķes.

Pēc informatīvi izglītojošās lekcijas plkst. 13:00 ikviens interesents būs gaidīts piedalīties meistarklasē “Baha ziedu terapija”, kuru pasniegs Baha ziedu terapijas praktiķe – konsultante Inese Šakale, kura pati pievērsusies šim terapijas veidam pateicoties saviem bērniem. Meistarklasē ikviens, kurš jau iepriekš ir iepazinies ar šīs terapijas principiem varēs nostirpināt savas līdzšinējās zināšanas, taču tie, kuri vēl nav pazīstami ar terminu “Baha ziedu terapija” varēs noskaidrot vairāk par šo angļu ārsta Edvarda Baha radīto terapijas veidu ar kuru cilvēki tika iepazīstināti pagājušā gadsimta 30. gados un, kas balstīts uz vairākiem atklājumiem par augiem, to iedarbību un veidiem, kā tos pagatavot esencēs un lietot konkrētos ārstnieciskos nolūkos. Ārsts uzskatījis, ka emocionāli līdzsvaroti cilvēki neslimo, jo šiem cilvēkiem ir spēcīgāka imunitāte, balstoties uz to, ka nepareizas domas un rīcība noved pie dažādām saslimšanām. Bezmaksas meistarklasē ikviens varēs atrast sev piemērotāko no augiem, kas “Baha ziedu terapijā” paredzēti sevis dziedēšanai.

Liliju ziedu izstāde Liepājas latviešu biedrības namā 19. un 20. jūlijā apskatāma no plkst. 10:00 – 22:00. Izstādes atvēršana 18. jūlijā plkst. 12:00. Atklāšanas dienā izstāde apskatāma no plkst. 12:00 – 22:00. Visu vasaras un rudens sezonu ziedu izstādes un meistarklases Liepājas latviešu biedrības namā būs pieejamas bez maksas.