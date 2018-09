Nastavševs un “Ezeri” Liepājas koncertā mudinās padejot

28. septembrī plkst. 21.00 mūsdienu mākslas festivālā “Liepājas Mākslas forums” notiks “Lēno deju vakars”. Tajā režisors un mūziķis Vladislavs Nastavševs kopā ar eksperimentālās mūzikas grupu “Ezeri” jaunā skanējumā izpildīs iemīļotas dziesmas no režisora paša veidotajām izrādēm.

Nastavševa izrāžu mūzikai raksturīgās liriskās melodijas par ritmiskiem deju mūzikas skaņdarbiem pārveidotas kopā ar eksperimentālo mūzikas grupu “Ezeri” (Miķelis Putniņš – ģitāra, Kristiāns Priekulis – bass, Krišjānis Bremšs – bungas). Dziesmu vārdiem izmantotas krievu dzejnieka Nikolaja Kuzmina eksistenciālās dzejas rindas, kas katru Nastavševa dziesmu padara par stāstu.

“Man gribējās savās dziesmās panākt draivu un ritmu, tādu jestrumu, kas nenolasās, skaņdarbus spēlējot uz klavierēm, bet ir jūtams lēno deju vakaros kopā ar “Ezeriem”. Šie vakari ir reizē gan koncerts, gan cita veida pieredze, sajūtu notikums – valda atmosfēra, kas iedrošina cilvēkus dejot, ļaujoties mūzikas valdzinājumam un otra cilvēka klātbūtnei,” par koncertu programmas ideju stāsta Nastavševs.

Paša sacerētā un bieži vien arī izpildītā mūzika ir Nastavševa izrāžu neatņemama sastāvdaļa. Taču sadarbību ar grupu “Ezeri” režisors sāka pēc Imanta Kalniņa dziesmu koncerta “Nepāriet”, kur Nastavševs satikās ar grupas ģitāristu Miķeli Putniņu, un vēlāk kopīgi ar trio “Ezeri” sagatavoja “Lēno deju vakara” koncerta programmu.

„Dziesmas labi strādā vienas pašas ar klavierēm, ķerties tām klāt bija mazliet izaicinājums, bet mums bija interesanti, esmu apmierināts ar rezultātu, ”programmas tapšanas aizkulises atklāj Miķelis Putniņš. Trio “Ezeri” jaunie mūziķi atzīst, ka vislielāko lomu katrā dziesmā spēlē Nastavševa personība, viņa savdabīgā balss.

Nastavševa skaņdarbu spēju eksistēt ārpus teātra telpas jau pierādījuši vairāki plaši apmeklēti koncerti un “Lēno deju vakari” dažādās koncertvietās Rīgā, Latgales vēstniecībā “Gors” un Maskavā. Pateicoties klausītāju lielajai atsaucībai, režisors un komponists Vladislavs Nastavševs kopā ar grupu “Ezeri” Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” mākslas telpā savus skaņdarbus izpildīs vēlreiz.

Vladislavs Nastavševs ir viens no atzītākajiem mūsdienu teātra režisoriem. Par savām izrādēm viņš Latvijas teātros saņēmis gan “Spēlmaņu nakts”, gan “Dienas” gada balvu kultūrā. Kopā ar Tomu Auniņu viņš ieguvis arī Spēlmaņu nakts balvu "Gada muzikālās partitūras autors" izrādei “Asins kāzas”.

Par “Liepājas Mākslas forumu”

Mūsdienu mākslas festivāls “Liepājas Mākslas forums” no 28. līdz 30. septembrim Liepājas koncertzālē piedāvās vairāk nekā desmit dažādu žanru notikumus un aicinās klātienē sastapt spilgtus māksliniekus no Latvijas un savu žanru līderus no ārvalstīm. Festivāls sola pārsteigt ar Eiropas un pasaules skatuves mākslas šedevriem, izpaužoties gan mūzikā un dejā, gan teātrī, kino, vizuālajā mākslā un vēl nepieredzētās dažādu žanru saplūsmēs. Festivālu organizē SIA “Lielais Dzintars”, tas tapis ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, Liepājas pašvaldības un Liepājas Kultūras pārvaldes finansiālu atbalstu. Visa festivāla programma pieejama mājas lapā lielaisdzintars.lv.