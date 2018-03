Nedēļas izskaņā Liepājas Rožu laukumā norisināsies tradicionālais Lieldienu tirdziņš

Lai svinētu gaismas uzvaru pār tumsu, 31.martā no plkst. 10.00 līdz 16.00 Rožu laukumā norisināsies Lieldienu tirdziņš. Uz svētkiem sabrauks mājražotāji un amatnieki no visas Latvijas, lai andelētos ar smeķīgiem gardumiem, pirmajiem pavasara zaļumiem un amatniecības meistardarbiem. Par godu svētkiem meistari uz vietas gatavos grauzdētas mandeles, piedāvās patriotiskos plāceņus un būs izbrūvējuši īpašu Lieldienu olu liķieri. Amatnieki piedāvās greznus darinājumus no koka, māla, metāla, lina un vaska, bet dāmas varēs pucēties ar skaistām rotām un krāšņumlietām.

Tuvojoties Lieldienām, kas nes sev līdzi arī pavasarīgas noskaņas ne tikai dabā, bet arī cilvēku sirdīs un mājās, aicinām rotāties un iegādāties sev noderīgas lietas svētku tirdziņā. Pavasara saulgrieži ir laiks, kad satiekas tuvi un tāli kaimiņi, lai cits citam vēlētu labu, tāpēc uz svētkiem Liepājā sabrauks kupls mājražotāju un amatnieku pulks. Tirgotāji piedāvās dažādus lauku gardumus – pašceptu maizi, kūpinājumus, zivju produkciju, svaigo sieru, medu, mājas vīnu no Kurzemes vīnu darītavām, sukādes,medu dažādās garšās, produktus no ķiplokiem, vairāku veidu kaņepju sēkliņas, garšaugu maisījumus un īpašo maisījumu mīklai “Patriotiskie plāceņi” no pelēkajiem zirņiem.

Krāsainas kā Lieldienu olas bērnus priecēs konfektes no “Karameļu darbnīcas”, bet pieaugušie bērnības garšu varēs atcerēties, baudot dažādās “Skrīveru saldumu” gotiņas.

Lai pavasara smaržu ienestu arī savās mājās, Lieldienu tirdziņā varēs iegādāties vietējo amatnieku darinājumus – Latvijā ražotu kosmētiku, kuru piedāvās pazīstamais zīmols “Gusto”, dažādas aromātiskās sveces, kokosriekstu eļļas ziepes, smaržmaisiņus un citas aromātiskas lietas. Tie, kas vēl nav paspējuši iegādāties dāvanas saviem mīļajiem, varēs izvēlēties no latviskā dizaina pavasara kolekcijām.

Pavisam pavasarīgs vēstnesis būs arī pirmie stādi, ko dēstīt puķu dobēs un piemājas dārzā. Īpaši priecēs forsītiju stādi, kas jau raisa saulainos koši dzeltenos ziedus un īpašu hortenziju kolekciju.

Un, protams, piedāvājuma klāstā ir Lieldienu simbols - visdažādākās olas! Gan mājokļa un galda dekorēšanai paredzētas, gan visdažādākajās krāsās izkrāsotas koka olas, ar kurām, pielietojot mazliet viltības, uzvarēt olu kaujās.

Būsiet mīļi gaidīti Lieldienu tirdziņā Rožu laukumā, lai kopā radītu svētku sajūtu un piedzīvotu pavasara noskaņu!