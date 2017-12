Nedēļas izskaņā Liepājas Rožu laukumā norisināsies Ziemassvētku tirdziņš

Tverot skaisto Ziemassvētku brīnumu sajūtu, visi liepājnieki un pilsētas viesi tiek aicināti uz gadskārtējo Ziemassvētku tirdziņu Rožu laukumā 22. un 23. decembrī plkst. 10.00-16.00. Tirdziņā varēs iegādāties rotājumus, atrast oriģinālas svētku dāvanas, ko palikt zem eglītes, kā arī izvēlēties skaistas rotas un aksesuārus, lai svētkos sapostos. Lai sarūpētu bagātīgu un gardu svētku mielastu, tiks piedāvāti arī dažnedažādi vietējie pārtikas produkti.

Pati Liepājas sirds – Rožu laukums dažas dienas pirms svētkiem būs īstā vieta, kur sajust pirmssvētku rosību. Tirgotāji būs ieradušies no visas Kurzemes, kā arī Rīgas un pat Bauskas novada, lai liepājniekiem un pilsētas viesiem nodemonstrētu mākslinieku un daiļamatniecības meistaru idejas un pārsteidzošo izdomu, materiālu un formu bagātību. Par tirdziņa organizēšanu rūpējas biedrība “ETNO Liepāja”.

No gardumiem tirdziņā būs pieejamas piparkūkas, mājas kūkas, un citi saldumi no konditorejām “Mazliet elegances”, “Otaņķu gardumi” un citām. Jau tradicionāli būs iespēja iegādāties Skrīveru saldumus un priežu čiekuru veselīgos uzlējumus. Būs medus, kā arī sukādes un sīrupi no dabīgajām Latvijas ogām un augļiem, dažāda veida produkti no ķiplokiem un dāvanu komplekti, kuru sastāvā ir pašražoti našķi - piparmētru tēja, žāvēti āboli, āboli šokolādes glazūrā, cukurgailīši, mājas zefīri un sēklu-riekstu gardumi.

No sātīgākiem ēdieniem tirgotāji piedāvās zirņus, mājas sierus, kūpinātas zivis, cūkas šņukuru, mājas desas un citus gaļas produktus. Būs arī dabīgās garšvielas, ar kurām svētku mielastu padarīt vēl baudāmāku. Šajā reizē mājas vīni būs no Kuldīgas un Talsu vīna darītavām. Savukārt, karstvīnu varēs gan baudīt uz vietas, gan arī iegādāties līdzi ņemšanai.

Tirdziņš neizpaliks bez amatnieku izstrādājumiem, kas noderēs par jaukām dāvanām, ar ko iepriecināt savus mīļos. Amatnieku darinājumi būs piemēroti gan bērniem, gan pieaugušajiem. Tirdziņā varēs atrast rotas, mākslas darbus, izšūtus dvielīšus ar personificētiem uzrakstiem, īpaši izgatavotus plānotājus jaunajam gadam, izstrādājumus ar tautiskajiem rakstiem, kā arī daudz ko citu.