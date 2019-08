Nometni “Baltic Trail” noslēgs Evija Vēbere, SKD un citi aktuālākie Baltijas eksperimentālās elektroniskās mūzikas mākslinieki

28. septembra nakts mūsdienu mākslas festivāla “Liepājas Mākslas forums” ietvaros būs veltīta Baltijas nepieradinātajai elektroniskajai mūzikai. Sadarbībā ar eksperimentālās elektroniskās mūzikas nometni “Baltic Trail” nakts gaitā Liepājā būs skatāmi pēdējo gadu aktuālākie Baltijas eksperimentālās elektroniskās mūzikas skatuves projekti – sākot no ambientas un aritmiskas mūzikas līdz abstraktam popam un deju mūzikai, visu noslēdzot ar agresīvu tehno dzīvā izpildījumā.

“Baltic Trail” ir eksperimentālās elektroniskās mūzikas nometne, kurā satiekas elektroniskās mūzikas producenti, instrumentālisti un vokālisti no visām Baltijas valstīm, kā arī vizuālo mediju mākslinieki no dažādām Eiropas valstīm, lai apvienotos intensīvā koncertprogrammu radīšanas sesijā. No 20. līdz 27. septembrim četrās pop-up studijās Liepājā 11 dalībnieki radīs vismaz četrus sadarbības projektus, vairākos koncertos pirmatskaņojot nometnē radītās audiovizuālās koncertprogrammas. Starp nometnes dalībniekiem ir Evija Vēbere, MNTHA un Multilux, kā arī Demaui, Dom Trauma un Glociks no Latvijas, kā arī ELLIP, Distorted Noise Architect, Fume un Karkasas no Lietuvas un Igaunijas.

Nometne būs jau ceturtais šāds pulcēšanās notikums, kas pēc trīs gadu pārtraukuma atgriežas Latvijā un notiks Liepājā. Līdzās nometnes rezultātu pirmatskaņojumu koncertiem “Baltic Trail” noslēguma pasākumu ciklā būs arī vairāki citi koncerti, kuros dzirdēsim aktuālākos pēdējo gadu Baltijas elektroniskās mūzikas skatuves projektus. Viens no tiem – “Baltic Trail” noslēguma koncerts.

Sestdien, 28. septembrī, sākot no plkst. 21.00 kultūras centrā “WISE” (Alejas iela 9, Liepāja) gandrīz visas nakts garumā ar solo priekšnesumiem uzstāsies vairāki nometnes dalībnieki, kā arī pieaicināti neatkarīgie mākslinieki no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Koncertā uzstāsies tādi pazīstami mākslinieki kā Evija Vēbere, ELVI, SKD un Multilux no Latvijas, Karkasas, Distorted Noise Architect, Pijus Džiugas Meižis no Lietuvas un igauņu eksperimentālās elektroniskās mūzikas autsaiders Ratkiller.

Evija Vēbere ir latviešu dziedātāja un komponiste, Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvas laureāte, kura Latvijā pazīstama ar savu elektronikas piepildīto, daudzslāņaino avangarda popu, ko papildina īpašais balss tembrs un dziesmu vārdos jūtamais mūziķes stāstnieces talants. Ieskatam: https://youtu.be/GM8_hvCEVdI

ELVI ir elektroniskās mūzikas izpildītājs un producents no Rīgas, kurš vienlaikus ir arī diskžokejs, filmu mūzikas autors (Aika Karapetjana “Cilvēki Tur”, Madaras Dišleres “Paradīze '89” u.c.), kā arī dažādu multidisciplināru projektu dalībnieks. Viņš līdz ar vēl vienu šī vakara mākslinieku – ambientās elektroniskās mūzikas izpildītāju Pijus Džiugas Meižis no Lietuvas – ir arī vieni no Latvijā vēl nebijuša notikuma – “Baltic Trail” imtersīvās jeb telpiskās skaņas koncerta – dalībniekiem. Ieskatam: https://youtu.be/eWg_WwnfHdA, https://youtu.be/99R77rQIXOk

28. septembra naktī Latviju pārstāvēs arī tumšā ambienta un industriālās deju mūzikas žanra pārstāvis Multilux, īstajā vārda Emīls Dreiblats. Iepriekš darbojies kā džeza ģitārists un plašākai publikai pazīstams arī kā andergraunda grupas “Origo Boys” pārstāvis, šobrīd paralēli skolotāja darbam Rīgas Franču licejā aktīvi darbojas arī elektroniskās mūzikas skatuves projektos. Ieskatam: https://www.youtube.com/watch?v=YyW2PZ-MEGY&t=624s

Vakara gaitā dzirdēsim vairākus postindustriālā, tehno un eksperimentālās elektroniskās mūzikas pārstāvjus – dj un producentu SKD no Rīgas, elektroniskās mūzikas izpildītājus Karkasas un Distorted Noise Architect (DNA) no Lietuvas, un absolūto igauņu eksperimentālās elektroniskās mūzikas austaideri Ratkiller. Ieskatam: https://youtu.be/5jKnEtWU4OY, https://youtu.be/knnkExhBHsA

Biļetes uz koncertu jau tagad nopērkamas “Biļešu paradīzes” kasēs un bilesuparadize.lv.

“Baltic Trail” rīkotājs ir “Dirty Deal Audio” sadarbībā ar koncertzāli “Lielais dzintars” projektu “Future DiverCities – Radošums pilsētvides kontekstā".Projektu līdzfinansē: Liepājas Kultūras pārvalde, Eiropas Savienības programma “Radošā Eiropa” un Valsts Kultūrkapitāla fonds. “Baltic Trail” jaunumiem var sekot līdzi: baltictrail.eu vai facebook.com/baltictrail.

“Baltic Trail” programma:

20.09.-27.09 “Baltic Trail” nometne

26.09. 20:30 un 27.09. 18:00 Imersīvās skaņas koncerts, k/n Wiktorija

27.09. 12:00-17:00 Imersīvās skaņas instalācija, k/n Wiktorija

27.09. 20:00 Nometnes rezultātu pirmatskaņojumu koncerts, k/c WISE

28. 09. 21:00 Nometnes noslēguma koncerts sadarbībā ar LMF 2019, k/c WISE

Par Liepājas Mākslas forumu

No 27. līdz 29. septembrim Liepājas koncertzāle “Lielais dzintars” svinēs mūsdienu mākslas festivāla Liepājas Mākslas forums piekto jubileju. Festivāla programma šogad pārsteigs ar desmit dažādu žanru notikumiem – koncertiem, dejas izrādi, mākslas izstādi, teātri, kino un operu. Festivāls aicina ļauties sarunai par aktuālām, pasaulīgām un pārpasaulīgām tēmām caur mūsdienu jauno meistaru un jaunās mūzikas vecmeistaru darbiem no Nīderlandes, Somijas, Beļģijas, Lielbritānijas, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Festivālu finansiāli atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds un Liepājas pašvaldība. Biļetes nopērkamas Biļešu paradīzes kasēs un interneta vietnē www.bilesuparadize.lv. Pieejama arī festivāla kopbiļete, kas sniedz iespēju apmeklēt foruma pasākumus izdevīgāk. Vairāk: lielaisdzintars.lv .