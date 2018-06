Notiks dokumentālās filmas “Nora” kino seanss

10. jūnijā plkst. 13.00 Liepājas Latviešu biedrības nama Kamerzālē būs skatāma Latvijas Televīzijas (LTV) veidotā dokumentālā filma "NORA", kurā Noras Bumbieres dzīve izstāstīta vēl nebijušā veidā – caur laikabiedru atmiņām, arhīva materiāliem un inscenētām ainām ar aktieriem Noras un Viktora Lapčenoka lomās.

Kāds bija laiks, kurā dzīvoja un dziedāja Nora Bumbiere? Kāda viņa bija kā cilvēks? Latvijas Televīzijas jaunākā dokumentālā filma “Nora” ir mēģinājums meklēt atbildes uz šiem jautājumiem un pēc iespējas patiesāk izstāstīt leģendārās dziedātājas Noras Bumbieres, kas bija viena no sava laika spožākajām Latvijas estrādes zvaigznēm, dzīvesstāstu.

Ideja par filmu radusies pirms trim gadiem. Veidojot filmu, režisore Linda Olte un scenārija autors Sandijs Semjonovs pētījuši visu pieejamo informāciju - sākot ar avīžu rakstiem, beidzot ar unikālām Noras intervijām, ko vēl deviņdesmitajos gados veicis viņas talanta pielūdzējs un paziņa Kārlis Ārgalis. Kā saka Linda: “Kārlis uzdevis arī neērtus jautājumus, kas Norai bijuši “kā ar nazi dvēselē”, tomēr tieši tur atklājušās viņas patiesās emocijas”.

“Stāsts par to, kā no vienkāršas Jelgavas meitenes, viņa septiņdesmitajos kļuva par vienu no Latvijā mīlētākajām dziedātājām, ir ārkārtīgi interesants. Kopā ar laikabiedriem, tuviniekiem un viņas draugiem mēs mēģinājām sajust to laiku, kurā viņa dzīvoja un dziedāja, saprast to kāda Nora bija kā cilvēks,” piebilst scenorija autors Sandijs.

Leģendu filmā atceras Norai tuvi laikabiedri - Raimonds Pauls, Viktors Lapčenoks, Zigmārs Liepiņš, Mirdza Zīvere, Aija Kukule, Margarita Vilcāne, Žoržs Siksna un daudzi citi. Neizpaliek arī kolorīti stāsti par padomju estrādes aizkulisēm, kas precīzi ieskicē Noras laikmeta detaļas. Tomēr arhīvos gandrīz nemaz nav atrodami materiāli par Noras ikdienu, tādēļ režisore izvēlējusies papildināt filmu ar inscenējumiem, kuros Noras un viņas mūža vīrieša - Viktora Lapčenoka - lomās iejutušies Dailes teātra aktieri Dārta Daneviča un Niklāvs Kurpnieks.

Komanda, sākot strādāt pie filmas, uzzināja, ka Noras bērni pēc mammas nāves tika izšķirti, un 25 gadus nav tikušies. “Mums izdevās noorganizēt viņu tikšanos! Februārī kopā ar Noras dēlu Georgu devāmies uz Ņujorku pie viņa mazās māsas Beatrises, un tā bija ļoti īpaša tikšanās!” priecājas Linda. Arī tā būs redzama jaunajā filmā.

Biļetes uz filmas kino seansu iespējams iegādāties Liepājas Latviešu biedrības nama kasē (2,00 €).