Oktobrī Biedrības nams aicina uz “Balli pīlādžu dārzā” kopā ar grupu “Apvedceļš”

Oktobrī Liepājas latviešu biedrības nams aicina ikvienu uz rudenīgo noskaņu koncertprogrammu pie galdiņiem “Balle pīlādžu dārzā”, kas norisināsies 18. oktobrī sākot no plkst. 20:00 Lielajā zālē. Pasākuma laikā klausītājus un dejotājus priecēs pazīstamā grupa “Apvedceļš” no Smiltenes, taču par izklaidi gādās Liepājas ceļojošā cirka “Beztemata” rādītie priekšnesumi.

Ik mēnesi Liepājas latviešu biedrības namā notiek lustīgas svinības, kuru mērķis ir sniegt interesentiem ne tikai iespēju dejot Latvijā atpazīstamu grupu pavadījumā, bet arī pavadīt vakaru tematiskos pasākumos, kuros radītās atmiņas tiek iemūžinātas katram pasākumam pielāgotos fotostūrīšos. Oktobrī sākas ne vien rudens, bet arī laiks, kad daba kļūst košāka un iemanto pēdējos spilgtos toņus pirms ziemas. Par godu šīm košajām dabas veltēm, 18. oktobrī Liepājas latviešu biedrības nams rīkos šīs sezonas otro koncertprogrammu pie galdiņiem ar nosaukumu “Balle pīlādžu dārzā”.

Uz lustīgām dziesmām un dejām vakara garumā aicinās grupa, kas ne reizi vien viesojusies Biedrības namā – “Apvedceļš”. Šo muzikālo apvienību pasākumā pārstāvēs Jānis Krūmiņš (vokāls), Armands Leimanis (basģitāra), Edžus Podnieks (solo ģitāra) un Raimonds Baltiņš (taustiņinstrumenti), kas pasākuma laikā aicinās klausītājus dziedāt līdzi, izpildot ne vien atpazīstamāko no grupas dziesmām “Zemenes”, bet arī “Gaujai”, “Margrietiņa” un citas melodijas. Kopš grupas izveidošanas un pirmā izdotā albuma 2001. gadā, grupas sastāvs mainījies ne reizi vien, taču ilggadējie grupas dalībnieki un veidotāji palikuši nemainīgi, tāpat kā to izpildītās un klausītājiem iemīļotās dziesmas.

Papildus grupas “Apvedceļš” muzikālajiem priekšnesumiem, apmeklētājus izklaidēs arī Liepājas ceļojošā cirka “Beztemata” priekšnesumi. Kopumā šova laikā skatītājiem būs iespēja vērot un līdzdarboties divos cirka priekšnesumos, kuros būs iespējams redzēt moniciklu parādi, žonglēšanas priekšnesumu un Ginesa rekordus par godu “Balle pīlādžu dārzā” tematikai. Atraktīvākie pasākuma apmeklētāji būs laipni aicināti pievienoties un kļūt par daļu no atraktīvā šova. Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervācija Liepājas latviešu biedrības nama info centrā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 vai zvanot pa tālr. 63423829. Galdiņu rezervācija un biļešu izpirkšana līdz 4. oktobrim.