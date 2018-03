Red Sun Buffet aicina nosvinēt 8.martu un baudīt koncertu.​

8.martā no plkst.16 aicinam uz īpašu vakaru kafejnīcā "Red Sun Buffet", Pasta ielā 2. Par godu Starptautiskai Sieviešu dienai viesiem ir sagatavota Īpaša ēdienkarte:

*Cēzara salāti ar kokteiļgarnelēm

*Veģetārais Falafel ar humusu

*Mīdījas baltvīna un saldā krējuma mērcē

*Pasta ar lasi

*Pasta ar jūras veltēm

*Pildīta vistas fileja ar fetas sieru

*New york siera kūka

*Beļģu vafeles

*Amerikāņu ābolu pīrāgs

*Musa kūka

Sestdien,10.martā pulksten 21 kafejnīcā "Red Sun Buffet" aicina uz dzīvās mūzikas vakaru ar talantīgo Gunāru Gaumigu no Olaines.

Mūziķis priecēs ar dziesmām no tādu leģendāru mākslinieku repertuāra kā Ēriks Kleptons, Stīvijs Vonders, Eds Šīrans un daudzu citu.

Dzīvās mūzikas vakars kafejnīcā "Red Sun Buffet", Pasta ielā 2, sāksies pulksten 21. Ieeja bez maksas.

Galdiņu rezervēšana pa tālruni 25858580.

Savukārt pludmales kafejnīca "Red Sun Buffet" darba dienās apmeklētājus gaidīs no pulksten 11 līdz 19,

bet brīvdienās – no pulksten 11 līdz 21,

un par savu pastaigu galamērķi to iespējams izvēlēties jau šonedēļ.