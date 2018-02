Red Sun Buffet aicina uz koncertu un zvaigžņu ēdienkartes vakaru

Sestdien, 24.februārī , kafejnīcā "Red Sun Buffet" notiks dzīvās mūzikas vakars ar Lauru Rubīnu.

Mūziķe šobrīd dzied vok.instr. ansambļa “Neaizmirstulītes” sastāvā.

Koncertā varēs dzirdēt dažādu komponistu un izpildītāju dziesmas no R.Paula, U.Marhilēviča, Stevie Wonder, Marvin Geye u.c. repertuāra.

Dzīvās mūzikas vakars kafejnīcā "Red Sun Buffet", Pasta ielā 2, sāksies pulksten 21.

Savukārt 23.februārī no pulksten 18 kafejnīca Red Sun Buffet sadarbībā ar pasākumu aģentūru ''You are Events'' aicina uz ''YOU ARE EVENTS ZVAIGŽŅU EDIENKARTES VAKARU ''.

Piedāvāsim īpašu ēdienkarti ar Filipa Kirkorova,Maksima Galkina un Grigorija Ļepsa, Mihaila Galustjana mīļākiem

ēdieniem. Pasākuma laikā katrs varēs piedalīties momentloterejā ar galveno balvu: 2 biļetām uz Maksima Galkina koncertu.

Galdiņu rezervācija 25858580