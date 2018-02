Red Sun Buffet notiks džeza koncerts un Azerbaidžānas vakars.

Sestdien,10.februārī, kafejnīcā "Red Sun Buffet", Pasta ielā 2, notiks džeza mūzikas vakars ar Kārkliņa džeza kvartetu.

Muzikālā projektā apvienojušies Emīla Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas audzēkņi – saksafonists Edgars Jānis Kārkliņš , bundzinieks Andris Žabris, kontrabasists Mārtiņš Zālīte un mūzikas skolas pasniedzējs – akordeonists, pianists Rustams Bagirovs.

Dzīvās mūzikas vakars kafejnīcā "Red Sun Buffet", Pasta ielā 2, sāksies pulksten 21.

Piektdien, 9 februārī, vakarā "bufetē" notiks Azerbaidžānas noskaņu vakars.

Galdiņu rezervēšana pa tālruni 25858580

Savukārt pludmales kafejnīca "Red Sun Buffet" darba dienās apmeklētājus gaidīs no pulksten 11 līdz 19, bet brīvdienās – no pulksten 11 līdz 21, un par savu pastaigu galamērķi to iespējams izvēlēties jau šonedēļ.