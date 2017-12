Sestdien, 23.decembrī, bārā "Red Sun Buffet" notiks dzīvās mūzikas vakars ar komponistu, ģitāristu, dziedātāju un latviešu roka dzīvā leģendu Ainaru Virgu.

Mūziķis daudzkārt atzīts par labāko Latvijas soloģitāristu, simtprocentīgs rokenrola mūziķis, talantīgs melodists, izcils aranžētājs un mūzikas producents. Autors desmitiem roka hītu, kas kļuvuši par tautas dziesmām, bez kurām nav iedomājama Latvijas mūzikas pasaule. A. Virga bijis grupas "Līvi" līderis 1985.–2010.g ,šobrīd Ainars Virga izveidojis grupu "Līvi & Buks", kuras pamatrepertuārā ir tautā pazīstamās un iemīļotās grupas "Līvi" dziesmas.

Dzīvās mūzikas vakars sestdien sāksies pulksten 21.

Piektdien pulksten 21.30 "bufetē" uz lielā ekrāna varēs noskatīties Arsenal un Liverpool futbola spēli.

Sestdien, 30.decembrī , vakarā "bufetē" uzstāsies talantīgais Gunārs Gaumigs no Olaines.

Galdiņus iepriekš iespējams rezervēt pa tālruni 25858580.

Savukārt pludmales kafejnīca "Red Sun Buffet" svētkos strādās katru dienu un apmeklētājus gaidīs no pulksten 12 līdz 20, bet brīvdienās – no pulksten 11 līdz 21,

par savu pastaigu galamērķi to iespējams izvēlēties jau šonedēļ.