Red Sun Buffet uzstāsies talantīgais Gunārs Gaumigs

Sestdien, 2.decembrī, pulksten 21 kafejnīcā "Red Sun Buffet" aicina uz dzīvās mūzikas vakaru ar talantīgo Gunāru Gaumigu no Olaines.

Mūziķis priecēs ar dziesmām no tādu leģendāru mākslinieku repertuāra kā Eric Clapton, Stevie Wonder un Ed Sheeran un daudzu citu.

Dzīvās mūzikas vakars kafejnīcā "Red Sun Buffet", Pasta ielā 2, sāksies pulksten 21. Ieeja bez maksas.

Sestdien, 9.decembrī , vakarā "bufetē" uzstāsies Kārkliņa Jazz kvartets

Galdiņu rezervēšana pa tālruni 25858580.

Savukārt pludmales kafejnīca "Red Sun Buffet" darba dienās apmeklētājus gaidīs no plkst.12 līdz 20, bet brīvdienās - no plkst.11 līdz 21,

un par savu pastaigu galamērķi to iespējams izvēlēties jau šonedēļ.

Gunārs Gaumigs from redsunbuffet on Vimeo.