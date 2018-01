Šajā piektdienā, 19. janvārī kokteiļbārā/naktsklubā "Vecais Vikings" viesosies Latvijas dīdžeju ballīšu karalis DJ AI-VA. Viņš pie skaņu pults darbojas jau kopš 1991.gada un ir lielākās ASV dīdžeju apvienības dalībnieks. Iesildījis tādus māksliniekus kā Busta Rhymes, Bruno Mars, Lady Gaga, Faithless un atzīts par labāko DJ Latvijas Hip Hop Gada balvā 2011. Viņš veido remiksus pašmāju un ārvalstu izpildītājiem un dibinājis arī Ritma Institūtu Rīgā. DJ AI-VA ir arī viens no dažiem latviešu diskžokejiem, kurš reāli piedalās turnejās citur pasaulē - Zviedrijā, Norvēģijā.Spānijā, Francijā, Somijā, Vācijā, Lielbritānijā, ASV un Kanādā. Ieeja no pulksten 22:00 un tā ir bez maksas.

Savukārt, karsts pasākums solās būt 20.janvārī, kad kokteiļbārā valdīs īpaša atmosfēra, kas paredzēta tikai dāmām. Jau 23:00 uz skatuves kāps latviešu puišu striptīza grupa "Male Empire Night out Show" ("MEN'$"). Šo puišu galvenais uzdevums ir ļaut sievietēm piepildīt savas fantāzijas un baudīt kaislīgu atmosfēru un estētisku baudījumu. Kā saka paši puiši "sievietēm patīk vīriešu striptīzs, jo tas viņām liek justies kā dievietēm, un piepilda viņu slēptākās fantāzijas. Daiļajam dzimumam patīk, ja ar to apietas kā ar dārgakmeni – maigi, profesionāli un ar cieņu."

No pulksten 22:00 līdz 01:00 pasākumā tiek ielaistas tikai dāmas.