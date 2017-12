Sestdien, 9.decembrī , pulksten 21 kafejnīcā "Red Sun Buffet", Pasta ielā 2, notiks džeza mūzikas vakars ar Kārkliņa Jazz kvartetu.

Muzikālā projektā apvienojušies Emīla Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas audzēkņi - saksafonists Edgars Jānis Kārkliņš , bundzinieks Andris Žabris ,kontrabasists Mārtiņš Zālīte un mūzikas skolas pasniedzējs - akordeonists,pianists Rustams Bagirovs.

Dzīvās mūzikas vakars kafejnīcā "Red Sun Buffet", Pasta ielā 2, sāksies pulksten 21.

Sestdien,16.decembrī, vakarā "bufetē" notiks dzīvās mūzikas vakars ar Andri Kiviču.

