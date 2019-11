Sestdien "Red Sun Buffet" uzstāsies džeza, soul un R&B dziedātāja Jussendo

Sestdien, 23. novembrī, Liepājas kafejnīcā "Red Sun Buffet" notiks dzīvās mūzikas vakars ar džeza, soul un R&B dziedātāju Jussendo jeb Žanna Blagoveščenska.

Jussendo savas karjeras laikā veiksmīgi piedalījusies dažādos konkursos un festivālos gan kā pianiste, gan vokāliste. 2006.gadā Jussendo pārstāvēja Latviju festivālā "Jaunais vilnis", kur izcīnīja 7.vietu. Dziedātāja regulāri uzstājas daudzviet Latvijā un arī ārpus tās.

Dzīvās mūzikas vakars sestdien sāksies pulksten 20.

Galdiņus iepriekš iespējams rezervēt pa tālruni 25858580.

Ieeja koncertā ir bezmaksas.

Pludmales kafejnīca “Red Sun Buffet” darba dienās apmeklētājus gaidīs no plkst.9 līdz 20 ,bet brīvdienās – no plkst.9 līdz 21, un par savu pastaigu galamērķi to iespējams izvēlēties jau šonedēļ.