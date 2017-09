Teātra izrāde “Daniela noslēpumi” viesosies Liepājā

Teātra izrāde “Daniela noslēpumi” no 24.septembra līdz 8.oktobrim būs redzama 7 Latvijas pilsētās (Rīgā, Lubānā, Valmierā, Ogrē, Dobelē, Talsos un Liepājā). Tūrē pa Latviju dosies un vienu no aizraujošākajām Bībeles grāmatām, Daniela grāmatu, uz skatuves uzvedīs 23 talantīgi jaunieši-kristieši no 5 Latvijas pilsētām. Liepājā šo izrādi varēs skatīt 29.septembrī plkst. 19:00 Liepājas Latviešu biedrības namā, Rožu laukumā 5/6.

Teātra izrāde „Daniela noslēpumi” balstās stāstā, kas atrodams Bībelē, vienā no vecākajām pasaules grāmatām, aizvedot skatītājus aptuveni 2500 gadu senā vēsturē uz Babilonijas impēriju, tās varas virsotnēm, krišanu un Medo-Persijas impērijas laiku. Kāds ļoti neparasts vēstures personāžs vārdā Daniels kopā ar saviem 3 draugiem nonāk Babilonijas galmā, kur piedzīvo ne vienu vien savādu notikumu, kā padomnieki risinot ambiciozu ķēniņu dzīves sarežģījumus – aizmirstu, satraucošu sapni, vēlmi pēc visu pielūgsmes, mistisku ziņojumu atšifrēšanu un muļķīgi izdota likuma sekas. Darbība noris dažādās vietās, sākot no draugu guļamistabām līdz grandiozu dzīru zālēm un - pat uguns ceplim.

Biļetes jau nopērkamas Biļešu paradīzes kasēs (www.bilesuparadize.lv) vai Liepājas Latviešu biedrības kasē uz vietas. Biļetes cena 3 eiro, pensionāriem un skolēniem lētāk.

Sīkāka informācija par kristīgo izrādi – www.danielanoslepumi.lv

Kristīgās izrādes “Daniela noslēpumi režisore Inga Šļakota: “Mana visaizraujošākā Bībeles grāmata ir tieši Daniela grāmata. Tur ir prātam neaptveramas lietas. Dažus gadsimtus pirms mūsu ēras tapušajos rakstos ir tik daudz kā, ap ko asināt savu prātu 21.gs. cilvēkam. Šis teātris ir brīnišķīga visu mākslu sintēze, caur ko ar spēcīgām emocijām piepildīt visu zāli. Kad 3 līmeņu scenogrāfija apvienojas ar krāšņiem tērpiem, izcilu mūziku un talantīgiem aktieriem - mēs varam vienā vakarā gūt iedvesmu, kas nezūd vēl ilgi. Man ir bijis tas gods strādāt ar lieliskiem māksliniekiem, tāpēc no sirds aicinu ikvienu nepalaist garām šo izrādi un 29.septembrī Liepājas Latviešu biedrības namā kopā ar draugiem mazliet vairāk pasmaidīt un pasmieties, baudīt skaistu mūziku un aktiermākslu, padomāt un sajust, izzināt un paceļot laikā”.

“Daniela noslēpumi” pirmizrāde notika brīvā dabā kristīgo skautu biedrības „Ceļa meklētāji” nometnē šī gada jūlijā, kuru skatījās vairāk nekā 600 nometnes dalībnieki. Izrādi veido teātra biedrība „Mūsu ēras sākumā”, kas darbojas no 2014. gada, lai gan radošā komanda izrādes gatavo jau no 2010. gada. Līdz šim ir uzvestas kristīgās izrādes tādas kā „Kristus karavīri”, „Estere”, „Mūsu ēras sākumā” jeb izrāde par Apustuļu darbu grāmatu. Izrādē piedalās 23 aktieri – talantīgi jaunieši no dažādām Latvijas pilsētām, kā Rīga, Cēsis, Talsi, Dobele un Madona. Klātbūtnes efektu un māksliniecisko baudījumu palīdz gūt krāšņi tērpi, scenogrāfija, kā arī dejas un mūzika – divarpus stundu garajā izrādē skan 12 dziesmas. Pateicamies par atbalstu Septītās dienas Adventistu Latvijas draudžu Savienībai un Latvijas Kristīgajam radio par informatīvo atbalstu.