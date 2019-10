Tirgotāji tiek aicināti pieteikt dalību Latvijas mājražotāju un amatnieku tirdziņam Rožu laukumā

Šogad 15. un 16. novembrī no plkst. 10:00-17:00 Liepājā Rožu laukumā norisināsies Latvijas amatnieku un mājražotāju tirgus. Valsts svētku ieskaņā celsim godā mūsu pašu zemē saražotos lauku labumus un amatnieku meistardarbus. Biedrība “Etno Liepāja” parūpēsies, lai svētku tirdziņā vienuviet sabrauc kupls mājražotāju un amatnieku pulks no visas Latvijas.

Aicinām Valsts svētku tirdziņam pieteikties amata meistarus no visas Latvijas – individuālos tradicionālās un mūsdienu lietišķās mākslas priekšmetu izgatavotājus, apģērbu un rotas lietu meistarus, mājražotājus ar rudens ražas veltēm. Gaidīsim gaļas, zivju, maizes, siera un to pārstrādes produktu individuālos ražotājus, biškopības produkcijas, kā arī no dabīgām izejvielām gatavotas kopjošās kosmētikas, pirts lietu un piparkūku individuālos ražotājus.

Uz Latvijas amatnieku un mājražotāju tirdziņu divu dienu garumā Rožu laukumā interesenti aicināti pieteikt savu dalību līdz 8. novembrim, aizpildot pieteikuma anketu šeit: http://ejuz.lv/ieteiktiesovembrairgum, vai rakstot uz e-pastu tirgusrozulaukuma@gmail.com, kurā jānorāda: dalībnieka nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese, piedāvātā sortimenta apraksts un fotogrāfijas, nepieciešamais tirdzniecības vietas lielums, datums un informācija par elektrības pieslēguma nepieciešamību.