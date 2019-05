Tirgotāji tiek aicināti pieteikt dalību Vasaras saulgriežu mājražotāju un amatnieku tirdziņam Rožu laukumā.

Tuvojoties Vasaras saulgriežiem, jau septīto gadu pēc kārtas 21. un 22. jūnijā no plkst. 9:00-17:00 Liepājā Rožu laukumā norisināsies Latvijas amatnieku un mājražotāju tirgus. Biedrība “Etno Liepāja” rūpēsies, lai svētku tirdziņā vienuviet sabrauc kupls mājražotāju un amatnieku pulks no visiem Latvijas novadiem, lai andelētos ar smeķīgiem gardumiem un meistardarbiem: sākot no košiem un interesantiem amatnieku un rokdarbnieku darinājumiem, līdz pat gardēžu valdzinājumam Līgo svētku galdam.

Aicinām Līgo svētku tirdziņam pieteikties amata meistarus no visas Latvijas – individuālos lietišķās mākslas priekšmetu izgatavotājus, mājražotājus ar dārzu veltēm. Gaidīsim sieru, zivju, maizes, gaļas un to pārstrādes produktu individuālos ražotājus, vīndarus, kā arī no dabīgām izejvielām gatavoto kopjošās kosmētikas, pirts lietu, Līgo vainagu un Jāņuzāļu pušķu izgatavotājus.

Uz Vasaras saulgriežu amatnieku un mājražotāju tirdziņu Rožu laukumā interesenti aicināti pieteikt savu dalību līdz 13.jūnijam, aizpildot pieteikuma anketu šeit: : https://ej.uz/vasarassaulgriezutirgus, vai rakstot uz e-pastu tirgusrozulaukuma@gmail.com, kurā jānorāda: dalībnieka nosaukums un reģistrācijas apliecība, piedāvātā sortimenta apraksts un fotogrāfijas, nepieciešamais tirdzniecības vietas lielums, datums un informācija par elektrības pieslēguma nepieciešamību.