Ziemassvētkus Latvijā ieskandinās Hendeļa grandiozā “Mesija”

Ziemassvētkus gaidot, pasaules opernamos pazīstamais soprāns Inga Kalna, “Sinfonietta Rīga”, “Latvijas Radio koris” un izcilu solistu ansamblis no Nīderlandes, Lielbritānijas un Vācijas Latvijas koncertzālēs atskaņos grandiozo Georga Frīdriha Hendeļa oratoriju “Mesija”. Majestātisko skaņdarbu “Dzintaru koncertzālē”, Jūrmalā dzirdēsim 13. decembrī, bet Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” – 14. decembrī. Pie diriģenta pults stāsies pasaulslavenais baroka meistars Frīders Berniuss.

Georga Frīdriha Hendeļa oratorija „Mesija” ir viens no vismajestātiskākajiem skaņdarbiem Rietumu mūzikas vēsturē. Saskaņā ar mūzikas profesionāļu teikto, Hendeļa oratorijas vokāli simfoniskajā repertuārā izceļas kā varena kalnu grēda, kurā "Mesija" ir tās augstākā virsotne. Operdziedātāja Inga Kalna pasaules opernamos un koncertzālēs ir izdziedājusi visas no šīm “virsotnēm”, pat visretāk atskaņotās oratorijas. Iztrūka tikai “Mesija”. Līdz ar koncertiem Liepājā un Jūrmalā arī šis sapnis būs piepildīts: ““Mesija” ir komponista vispopulārākais skaņdarbs. To atskaņo visā pasaulē, un kori “Aleluja” zina ikviens. Ja salīdzina Hendeļa mūziku ar viņa laikabiedru Bahu, Hendeļa skaņdarbos nav tik izteiktas dievbijības, kā tas ir Baham. Hendeļa garīgajai mūzikai piemīt prieks, sajūsma, ārkārtīgs miers un visu aptveroša gaisma – tieši tas, kas šajā tumšajā pirmssvētku laikā mūs priecē visvairāk,” uz koncertiem aicina Inga Kalna.

Ar milzu panākumiem oratorija tika pirmatskaņota Dublinā 1742. gada 13. aprīlī. Kopš tā laika skaņdarbu ik gadus atskaņo Ziemassvētkos visā pasaulē. Slaveno kori “Aleluja” no “Mesijas” klausītāji uztver teju kā nacionālo himnu, nereti tās atskaņošanas laikā stāvot kājās.

Liepājas un Jūrmalas koncertzālēs šo slaveno skaņdarbu atskaņos pirmo reizi. Tā iestudējumu veido baroka laika mūzikas eksperts, pasaulslavenais vācu diriģents Frīders Berniuss (Frieder Bernius) kopā ar talantīgākajiem šī mūzikas žanra interpretiem Latvijā un Eiropā. Soprāns – starptautiski novērtētā pašmāju operdziedone Inga Kalna, bass – Latvijas Nacionālās operas solists Rihards Millers, alts no Nīderlandes Mārtens Engeltjess (Maarten Engeltjes) un tenors no Lielbritānijas Tomass Hobss (Thomas Hobbs). Diriģenta vadībā uzstāsies Latvijas izcilākie kolektīvi – “Grammy” balvas ieguvēji, Valsts kamerorķestris “Sinfonietta Rīga” un “Latvijas Radio koris”.

“Mesija” ir sarakstīta ar Bībeles praviešu tekstiem, kas sludina Kristus drīzo atnākšanu (vārds “mesija” nozīmē “glābējs”). Kad oratorijas garīgais teksts vēsta par Kristus piedzimšanu, mūzika ir gaismas un maiguma pilna, bet, kad vēstīts tiek par augšāmcelšanos un Kristus otro atnākšanu, kora un orķestra skanējums pārsteidz ar krāsainību un svētsvinīgu spēku. Hendeļa mūzika tiek raksturota kā patiesi kosmiskas enerģijas un cilvēkus garīgi vienojoša prieka pilna.

Koncertus Liepājā un Jūrmalā ar Liepājas pašvaldības un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu rīko SIA “Lielais Dzintars”, plašāka informācija lasāma lielaisdzintars.lv un www.dzintarukoncertzale.lv. Biļetes nopērkamas Biļešu paradīzes kasēs un interneta vietnē www.bilesuparadize.lv.