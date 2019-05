403 iedzīvotāji grib saglabāt Durbes novadu

Atslēgvārdi durbe | teritoriāla reforma | balsošana

Durbes iedzīvotāji savu viedokli Reģionālās reformas jautājumā ir pauduši. “Kopumā tika saņemtas 525 anketas: 403 balsotāji vēlējās saglabāt Durbes novadu esošajās robežās, savukārt 121 to nevēlējās. Viena anketa atzīta par nederīgu,” laikrakstam rezultātus atklāj Durbes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Radzevičs.

Durbes novada domes pārstāve Kristīne Diķe vēlēšanu dienā strādāja Lieģu iecirknī, viņa stāsta, ka viedokļu vākšana noritējusi mierīgi, nekādu incidentu neesot bijis. Vienā no anketām bija ierakstīts viedoklis, bet nebija atzīmēts neviens no lodziņiem, līdz ar to tā atzīta par nederīgu. Bez anketā norādītā jautājuma “Vai jūs atbalstāt Durbes novada saglabāšanu esošajās robežās?”, zem aizpildāmajiem lodziņiem bija atstāta brīva vieta, kur iedzīvotāji varēja atstāt savu komentāru. “Vairākās anketās bija pievienots komentārs, ka iedzīvotāji ir ar mieru, ka reģioni tiks apvienoti, bet ar vienu nosacījumu – galvenais, lai Durbe netiktu pievienota Liepājas rajonam. Kā viens no variantiem, ko durbenieki anketās ierosināja – apvienot Durbi ar Grobiņu,” stāsta K.Diķe.

“Visas aktivitātes, kas ir notikušas publiskās apspriešanas ietvaros, arī šis viedokļu apkopojums, tiks ņemtas vērā pašvaldības pārstāvjiem paužot viedokli ministrijā. Kad šīs sarunas notiks, informēsim, ka tāds ir sabiedrības, jeb Eiropas pašvaldību hartas, tātad kopienas viedoklis. Tad redzēsim, ko ministrija mums uz to atbildēs,” paskaidro A.Radzevičs.