Atslēgvārdi O Rika | otaņķi | āboli | sula

Dārzeņu pārstrādes uzņēmumā "O RIKA" Otaņķu pagastā pašlaik smaržo pēc ābolu sulas. Pagalms pilns ar ābolu maisiem, strādnieki izkrauj tos no automašīnām. Darbs jāveic tempā, jo piegādātās izejvielas ilgi glabāt nevar. Sulas diemžēl veikalos kļūs dārgākas, prognozē uzņēmuma vadītājs Kazimirs Riepša. Šis ir ļoti slikts ābolu gads.

Sulu spiež no kritušajiem āboliem. Tie vēl ir kokos, bet tagad stiprie vēji visus nopurinās, spriež pārstrādes uzņēmuma saimnieks. "Kurzemē vismaz ir āboli. Citos rajonos nav. Arī Polijā ābolu nav. Viņi uzpērk to, kas te ir, un ved pie sevis," sezonu raksturo K. Riepša. No Lietuvas ābolus nevar iepirkt. "Tur ir poļi uzplūduši, tie izpērk un maksā tādas cenas, ar ko mēs nevaram konkurēt. Mūsējie ir skābi āboli, Polijā ir saldi, viņiem vajag jaukt un gatavot koncentrātus." Arī dabīgi spiestajai sulai cenas celsies. Otaņķu pagastā bāzētā uzņēmuma ābolu iepirkuma cenas esot atšķirīgas un mainīgas atkarībā no attāluma un transportēšanas. Vieni audzētāji ābolus atved paši, citur uzņēmums brauc pakaļ ar savu transportu. Tie jāpārstrādā nedēļas laikā.

SIA "O RIKA" ražoto produkciju tirgo Latvijā, Lietuvā, Lielbritānijā. G. Skudiķis stāsta, ka šobrīd notiek sarunas ar lielveikalu tīkliem: "Mēs jau esam gandrīz katrā veikalā. Atšķirība tāda, ka tur varbūt nav virsū "Almas tante", bet cits logo. Mūsu logo "Almas tante" ir mazāk izplatīts. Iepriekš vairāk ražojām trīslitru burkās, tagad notiek pārmaiņu process."

Uzņēmumā uzbūvēts arī jauns pakošanas cehs. "Tas nodots ekspluatācijā, tikai vēl nepārvācāmies. Kamēr ienāk āboli, nav laika, visi ir šausmīgi aizņemti. Ceham bija ES projekta līdzfinansējums. Tagad mums noliktavas būs atsevišķi no pakošanas," atklāj K. Riepša. Uzņēmumam jāattīstās, un šis ir sākums.

Plašāk lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 12. oktobra numurā.