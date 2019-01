Āfrikas cūku mēris skāris arī Gramzdu

Atslēgvārdi cūku mēris | gramzdas pagasts | pvd | āfrikas cūku mēris

Jaunā gada sākumā Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) inspektori konstatējuši Āfrikas cūku mēra vīrusu mežacūkai Priekules novada Gramzdas pagastā. Kopā Latvijā šī gada pirmajā nedēļā reģistrēti 19 jauni saslimšanas gadījumi mežacūku populācijā, informē PVD.

"Mums jau visi pagasti ir skarti," situāciju ar bīstamo infekcijas slimību raksturo Priekules novada domes priekšsēdētājas vietnieks Ainars Cīrulis, "visi esam II riska zonā. Bet Gramzdā līdz šim nebija atrastas slimas mežacūkas." Viņš saka, ka tāpēc novadā vai pagastā nekas īpaši nemainoties, jo ĀCM II riska zonas procedūras mednieki ievēro jau no pagājušā gada decembra.

A. Cīrulis atzīst, ka "uz dienvidiem no Rīgas šosejas" mežacūku blīvums bijis vislielākais Latvijā, un piebilst, ka intensīva medīšana tur notikusi jau divus gadus. "Nu jau ir diezgan reti, mednieki daudz neko nevar palīdzēt. Šur tur mežacūkas var manīt, bet pagājušajā gadā pat kukurūzā bija dikti maz."

No 2018. gada 1. decembra Latvijā stājies spēkā Valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojums, kas nosaka jaunas ĀCM riska zonas. Samazinājusies ĀCM III riska zonas teritorija, bet palielinājusies I un II riska zonas teritorija. Priekules novadā I riska zonā iedalīts Bunkas, Virgas un Kalētu pagasts, bet II riska zonā – Priekules un Gramzdas pagasts, kā arī Priekules pilsēta, liecina informācija Priekules novada pašvaldības mājaslapā. Teritorijās, kas no jauna nākušas klāt II zonā, visu nomedīto mežacūku paraugi medniekiem jāiesūta PVD izmeklēšanai uz ĀCM. Jebkurā gadījumā, ja tiek atrasta beigta mežacūka vai tās daļas, par to jāziņo PVD vai arī Priekules novada pašvaldībai.

Aizvadītajā gadā ĀCM mežacūkām pirmo reizi tika atklāts bijušā Liepājas rajona teritorijā – Embūtes un Vaiņodes pagastā.