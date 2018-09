Atslēgvārdi papes ezers | riepas | vides sakopšana | talka

Papes dabas parkā 2. oktobrī notiks jau otrā vides sakopšanas talka. Šoreiz tās mērķis būs kopīgiem spēkiem aizvākt no Papes ezera, piekrastes un meža nelāgo padomju armijas mantojumu – vecas riepas. Šī piesārņojuma apjoms ir ļoti liels, vismaz 50 tonnas pamestu riepu, informē viens no talkas rīkotājiem Dabas aizsardzības pārvalde (DAP).

Šobrīd liela daļa riepu nogrimušas ezerā un apaugušas ar ūdensaugiem, kā arī daļa no tām atrodas netālu no ezera atklātā meža laucē. Vietām tām cauri izauguši krūmi, kas liecina par to atrašanos vienā vietā vairāku gadu garumā. Nepieciešams riepas savākt un nodot utilizācijai. Privātīpašums, kurā atrodas daļa no riepām, pieder pensionētai skolotāja, kura vairākkārt ir vērsusies Dabas aizsardzības pārvaldē, Valsts vides dienestā (VVD) un Rucavas novada pašvaldībā ar lūgumu palīdzēt aizvākt riepas, jo viņas rīcībā nav tādu līdzekļu, lai šo darbu paveiktu. Savukārt VVD ir uzdevis īpašniecei novākt riepas līdz 2018. gada beigām.

Rucavas novada domes Komunālās daļas vadītājs Edgars Riežnieks stāsta, ka pašvaldība uz talku piešķirs traktoru ar iekrāvēju: "Riepas aizvāks atkritumu apsaimniekotājs "Eko Kurzeme", bet mēs būsim tie, kas tās kraus." Tomēr DAP atzīmē, ka šeit lielu daļu darba iespējams paveikt tikai ar cilvēka roku darba palīdzību, tāpēc arī sabiedrība aicināta nākt talkā. Darba cimdi būs sagādāti, un DAP parūpēsies arī par zupu talciniekiem. Tikšanās vieta un laiks – pulksten 12 Papes ciema pludmales stāvlaukumā.

Ir vairāki aspekti, kāpēc riepas obligāti ir jāaizvāc, uzskata Pasaules dabas fonda (PDF) pārstāvis Ints Mednis: "Galvenais no tiem – šī vieta ir dabas parks, lieguma teritorija. Apkārt ezeram iet takas. Tīri vizuāli un estētiski nav skaisti, ka baudi dabu, bet pēkšņi ieraugi riepu kaudzi." Otrs ne mazāk svarīgs aspekts ir vides drošība. Vasara bija ļoti sausa, ja mežā notiek aizdegšanās, riepas ir ļoti grūti apdzēst. "Tās pašas par sevi ir naftas produkts, kaitīgās vielas nokļūst vidē, arī gruntsūdeņos un ezerā, tā nodarot kaitējumu dabai," saka I. Mednis.

Papes ezera ziemeļu galā padomju laikā atradās armijas mācību poligons. PDF pārstāvis atklāj, ka no riepām militāristi veidojuši kuģu un lidmašīnu maketus, uz kuriem no gaisa meta mācību bumbas. "Tagad talkā vāksim prom riepas no ezera piekrastes. Tās tur bija atvestas rezervei, lai vajadzības gadījumā atjaunotu tos maketus, kas bija novietoti ezerā. Riepu kopumā ir ļoti daudz, neviens precīzu skaitu nav apzinājis. Tās ir arī nogrimušas un ieaugušas dūņās," skaidro I. Mednis.