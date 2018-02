Aktīvāk jādalās atmiņās

Atslēgvārdi ainavas | fotoattēli | atmiņas

Informācijas apkopošana par 50 Latvijas ainavām elektroniskajā ainavu dārgumu krātuvē beigsies jau 14. februārī, taču atmiņu stāstu un fotoattēlu iesniedzēji pagaidām ir visai kūtri. Kurzemes plānošanas reģiona plānotāja Indra Murziņa aicina iedzīvotājus iesaistīties aktīvāk, jo pagaidām nav domāts par termiņa pagarināšanu.

"Materiāli pamazām krājas par Usmu, par Popes muižu. Ir sasparojies Papes Ķoņu ciems, Nīca sola iesniegt materiālus par Jūrmalciemu. Taču ļoti maza atsaucība ir par Liepāju un Kuldīgu, par Talsiem nav iesniegs itin nekas," stāsta I. Murziņa. Viņa pieļauj, ka maza atsaucība ir tādēļ, ka cilvēkiem reāli ir kaut jādara – jāraksta, jāskenē fotomateriāli: "Kad notika balsošana par ainavu dārgumiem, visi bija ļoti aktīvi. Cilvēkiem bija interesanti, ko sabalsos. Bija redzams, ka pēdējās nedēļās balsošana pat notika kampaņveidīgi. Iespējams, tagad vecākiem cilvēkiem nav iespēju izmantot internetu, lai iesniegtu informāciju. Bibliotēkām būtu jāpalīdz, bet ne visi turp dodas."

Arī citos reģionos ir ainavu dārgumu sarakstam pieteiktās vietas, par kurām nekas vēl nav iesūtīts. "Palicis mazāk par nedēļu, varbūt cilvēki vēl sasparosies," cer I. Murziņa.

Elektroniskajā krātuvē "Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt" iekļautas sabiedrības vērtējumā nozīmīgas ainavas ar īpašu vēstījumu par Latvijas un tās reģionu dabu un vēsturi, kas jāsaglabā nākamajām paaudzēm. No 243 izvirzītajām ainavām tika atlasītas 50, kas vislabāk raksturo reģionus un ir nozīmīgas valsts mērogā. No Liepājas ir iekļauta ostas promenāde, Ziemeļu mols un fortu ainava Karostā. Kurzemes sarakstā ir arī Papes Ķoņu ciema un seno zvejniekciemu ainavas, Jūrkalnes stāvkrasts, Kolka, Usmas ezers, Popes muiža, skats no Sabiles Vīna kalna, Kuldīgas un Talsu vecpilsētas.

Atmiņu stāstus, fotoattēlus un vēlējumus nākotnei par krātuvē iekļautajām ainavām var iesniegt tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv līdz 14. februārim. Rokrakstu un fotoattēlu skenēšanā un elektroniskā sūtīšanā palīdzību ir iespējams saņemt bibliotēkās. No iesūtītajiem materiāliem tiks veidotas reģionālas izstādes.