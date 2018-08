Atslēgvārdi otaņķu pagasts | Anda Veidele | pagasta pārvaldes vadītāja

Otaņķu pagasta pārvaldes vadītājas amatu nolēmusi atstāt Anda Veidele. Nīcas novada dome, pamatojoties uz iesniegumu, lēmusi atbrīvot viņu no amata pēc pušu vienošanās ar šī gada 7. septembri.

Otaņķu pagasta pārvaldi A. Veidele vada no 2005. gada. "Ir pienācis laiks kaut ko dzīvē mainīt, kaut ko citu darīt," viņa saka "Kurzemes Vārdam". "Šobrīd vēlos mazu pauzi – paskatīties uz visu no malas, novērtēt. Kad esi visā iekšā, liekas, ka viss ir labi, esi rutīnā. Darbs man joprojām patīk, bet esmu izbeigusies mazliet, vajag restartiņu."

Citu darbu pārvaldniece pašlaik nemeklējot. Vīram ir ģimenes uzņēmums, iešot palīgā, ja vajadzēs. "Bija grūti pieņemt šo lēmumu, jo tas ir kā nocirst roku. Baidījos par to, ka es jau brīžiem domāju, ka es esmu Otaņķi. Man ir drusku jāpaiet malā, lai paskatītos uz to visu citām acīm. Ir bijuši smagi lēmumi, piemēram, Rudes skolas reorganizācija, un tas, ka daudzas lietas, ko kādreiz esi cēlis un veidojis, tagad acu priekšā brūk un jūk. Tāda situācija šobrīd valstī ir, es to saprotu," stāsta A. Veidele.

Nīcas novada domē izveidota darba grupa Nīcas novada kultūras centra direktora un Otaņķu pagasta pārvaldes vadītāja amata pretendentu izvēlei. Tajā darbojas deputāti Laura Pakule-Krūče, Daina Siksna, Turaids Šēfers, Renārs Latvens, Agris Petermanis, izpilddirektors Andrejs Šakals, Attīstības nodaļas vadītāja Vita Liepiņa.

"Kurzemes Vārds" jau iepriekš rakstīja, ka, pārstrukturējot esošās kultūras iestādes, ar oktobri plānots izveidot Nīcas kultūras centru. Nīcas kultūras nama vadītāja Agija Kaunese cita darba piedāvājuma dēļ no 2. jūlija atstāja savu amatu.

Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis informēja "Kurzemes Vārdu", ka uz abiem amatiem tikšot izsludinātas vakances. "Nav jau steiga. Būtiskas lietas nesasteidzam," viņš apgalvoja. "Darba grupa vienosies par prasībām pretendentiem, par sludinājuma tekstu un pēc tam arī izvērtēs kandidātus." Darba grupas sanākšana plānota piektdien, 24. augustā, un nākamnedēļ vakances varētu izsludināt.