Apbalvos "Sējēja" laureātus

Piektdien, 13. oktobrī, tiešraidē varēs vērot konkursa "Sējējs" laureātu apbalvošanu, vēsta Zemkopības ministrijas pārstāve Viktorija Straujupe.

Lauksaimnieku vidū iecienītā konkursa noslēguma pasākums, kurā svinīgi sveiks šā gada labākos lauksaimniekus, risināsies Rīgā, kultūras pilī "Ziemeļblāzma", no pulksten 18. Tiešraidē to varēs vērot televīzijas kanālā "Re: TV". Nominantu vidū ir arī pārstāvji no Kurzemes.

Šogad konkursam bija pieteikti 52 dalībnieki, kurus vērtēja astoņās nominācijās: "Gada lauku saimniecība", "Gada uzņēmums pārtikas ražošanā", "Ģimene lauku sētā", "Jaunais veiksmīgais zemnieks", "Bioloģiskā lauku saimniecība", "Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā", kā arī "Rītdienas Sējējs – mazpulks" un "Zinātne praksē, inovācijas". Tāpat tiks pasniegta balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecības nozares attīstībā.