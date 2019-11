Apkure Priekulē ir, bet jāmaksā būs dārgāk

Priekules novada pašvaldībai izdevies nodrošināt apkuri Liepājas ielas mikrorajona iedzīvotājiem, kā arī citām ēkām un iestādēm, kurām siltumu līdz šī gada vasarai ar SIA "Priekules siltumtīkli" starpniecību nodrošināja SIA "Priekules BioEnerģija". Secinājusi, ka abu uzņēmumu konflikts, kā arī citas problēmas draud atstāt cilvēkus bez apkures, novada dome uzdeva par risinājumiem parūpēties SIA "Priekules nami".

Ar domes lēmumu 29. augustā dzīvojamām mājām Liepājas ielas mikrorajonā noteikts apkures tarifs 2019./2020. gada apkures sezonai – 64,02 EUR/MWh bez PVN. Iepriekšējā cena bija 43,72 eiro.

Pašvaldības izpilddirektors Andris Razma stāsta, ka apkure Priekulē tiekot simtprocentīgi nodrošināta: "Tā, kā pirms septiņiem gadiem, kad vēl nebija izbūvēta "Priekules BioEnerģijas" trase – no Priekules vidusskolas katlumājas apkurinām skolu un sporta halli. No pilsētas katlumājas Saules ielā 1 pa jauno siltumtrasi, kuru izbūvēja aizvadītajā vasarā, apkurina Sociālā atbalsta centru, pašvaldības ēku Ķieģeļu ielā 2 un Priekules kultūras namu."

Apkuri nodrošina ar malku, ir noslēgtas vienošanās ar piegādātāju. "Vakar atnāca pēdējā malkas krava. Pēdējā brīža iepirkumam malka ir apmierinoša, nav zaļa. Vienojāmies, ka ved pavasarī cirstu malku, kas, protams, nav ideāli izžuvusi," pastāsta A. Razma.

Pašvaldības katlumāja bijusi tehniskā kārtībā, arī skolas katlumājā ir samērā jauni apkures katli, kas gan vairākus gadus nebija lietoti.

"Pašvaldības katlumājā salabots jumts un uzlikts jaudīgāks sūknis. Ja iznāks kurināt arī nākamgad, tad jādomā, kā nomainīt logus pilsētas katlumājai. Priekules slimnīca kurina pati, kā arī nodrošina ar siltumu citas ēkas – Priekules luterāņu draudzi un dzīvojamo ēku – tā saukto dakteru māju," norāda A. Razma.

Priekules novada pašvaldība esot gatava arī turpmāk tikt galā ar apkures nodrošināšanu pilsētā. Vienīgais – iedzīvotājiem apkures tarifs ir paaugstināts.

Priekules novada domes priekšsēdētāja Vija Jablonska atzīst, ka nu jau esot drošāka sajūta.

"Taču sirds sāp par to, ka iedzīvotājiem ir jāmaksā lielāks apkures tarifs. Arī par to, ka kompānijas savā starpā cīnās, taču pašvaldībai nav nekādas informācijas, jo biznesmeņiem likums aizliedzot to stāstīt trešajām personām.