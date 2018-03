Apsolīts aizvest māju-kuģi

Atslēgvārdi pāvilosta | māja-kuģis | kāpu zona | Argods Lūsiņš

Argods Lūsiņš, bēdīgi slavenās mājas-kuģa īpašnieks, apsolījis Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam aizgādāt būvi prom no stāvkrasta Ulmalē līdz 1. jūlijam. "Tas ir tikai mutisks solījums, taču es ļoti ceru, ka process ies uz labo pusi," "Kurzemes Vārdam" teica U. Kristapsons.

Domes priekšsēdētājs ticies ar miljonāru 23. februārī: "Tā bija nopietna tikšanās. Trīs stundas ņēmāmies pa puteni. Bija ieradušies tehniskie speciālisti – krānu un baržu meistari, lai izpētītu, kā būvi var pārvietot. Visi klātesošie apliecināja, ka to var izdarīt. Tie cilvēki par tehniskajām lietām bija ļoti nopietni. A. Lūsiņš plāno aizvilkt būvi uz Pāvilostas ostu. No turienes uz baržas to vedīs uz Rīgu."

Pāvilostas novada dome jau ir pasūtījusi zemes pārmērīšanu, lai zinātu, vai būve atrodas uz pašvaldības valdījumā esošas valsts zemes. Ja tā ir, tad to varētu aizvākt piespiedu kārtā. U. Kristapsons stāsta, ka visi apkārtējo zemju īpašnieki saskaņā ar likumu esot informēti, ka 10. martā ieradīsies SIA "Latvijas mērnieks" un veiks uzmērīšanas darbus. "Lielas vajadzības pēc tā vairs nav, bet process ir uzsākts. Lai jau uzmēra to zemi," atzīst pašvaldības vadītājs.

Jau informējām, ka šī gada sākumā A. Lūsiņš bija atsūtījis Pāvilostas novada domei vēstuli, kurā lūdza izsūtīt saskaņošanas aktu par laivas turēšanu tauvas joslā. "Viņš bija uzbildējis mazu zvejas laiviņu krastā un lūdza izsniegt aktu, kā tā tikusi saskaņota. Nebija norādīts, kur tā atrodas, nevarējām atpazīt. Šī zvejas laiva ir reģistrēta Liepājā. Nezinām, kur tā tikusi fotografēta. Aizrakstījām, lai sniedz mums informāciju," pastāsta U. Kristapsons.

Liepājas Reģionālās vides pārvaldes direktore Ingrīda Sotņikova piektdien par A. Lūsiņa ieceri uzzināja no "Kurzemes Vārda". Viņa nemācēja īsti teikt, vai būves pārvietošana nevar nodarīt kaitējumu un postījumus stāvkrastam: "Tur jāredz, kā vāks to būvi. Vai tas notiks pa jūru, vai arī ar helikopteru, kā miljonārs mums teica, kad pirms vairākiem gadiem mums bija tiesvedība. Viņš jau tā vienkārši to nevar nolaist jūrā. Bet, ja ar trosēm ieceļ, tad jau tas nekādu skādi nenodarīs." Pēc direktores teiktā, šādas darbības ar vides pārvaldi nav jāsaskaņo, taču viņa sazināšoties ar A. Lūsiņu un pajautāšot, kā viņš nolēmis aizgādāt prom būvi.