Pāvilostas novada domes sēdē 27. novembrī tika skatīts jautājums par uzņēmējam Stīnam Lorensam piederošā kuģa "Spurn" izcelšanas izmaksu segšanu un piedziņas vēršanu pret kuģa īpašnieku, laikrakstu informē novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons.

2015. gada janvārī kuģis "Spurn" iepeldēja Pāvilostā, kur tika plānota tā izcelšana krastā un pamatīgs remonts, tomēr tas netika īstenots, kuģis Pāvilostā atradās ilgstoši, līdz nogrima. Pāvilostas ostas pārvaldnieks Ronalds Griškēvičs stāsta, ka kuģa īpašnieks S. Lorenss trīs reizes neveiksmīgi centies izcelt kuģi no ūdens. Kad tas neizdevās, nogrimušais kuģis vienkārši tika tur atstāts: "Tad es sapratu, ka mums pašiem jāķeras pie lietas. Lai arī kuģa izcelšanas izmaksas bija aptuveni 5000 eiro, atstāt to tur vairs arī nevarēja, jo tas piesārņoja ūdeni, apdraudēja vides un kuģošanas drošību. Operatīvi reaģējām, jo arī Valsts vides dienests paskaidroja, ka kuģis ir jāizceļ pēc iespējas ātrāk."

"Pāvilostas ostai par kuģa "Spurn" izcelšanu no ūdens tika piestādīts rēķins 5000 eiro apmērā, bet ostas pārvaldei tādas naudas nav, tāpēc viņi lūdza pašvaldības palīdzību, ko mēs arī neliedzām," skaidro U. Kristapsons, "osta ir sazinājusies ar īpašnieku ar lūgumu, lai viņš labprātīgi nomaksā šo summu, bet Stīns Lorenss no komunikācijas izvairās. Pirms kāda laika bija atbraucis uz Latviju, bet tāpat nereaģēja. Ostai tika uzdots rīkoties, jo no kuģa ārā plūda nafta un piesārņoja upi. Mums bija jārīkojas, jo labprātīgi pats īpašnieks šo jautājumu risināt nevēlas. Kuģi paceļot, upe netiek piesārņota."

U. Kristapsons tās dēvē par "problēmām problēmu galā". Jo tagad kuģis ir pacelts, bet tas būšot jāizceļ arī krastā, tam jāmeklē kāda spēcīga tehnika, jo kuģa svars ir vairāk nekā 40 tonnas. Par turpmāko rīcību U. Kristapsons neņemas spriest un min, ka jāskatās kā rīkosies pats īpašnieks, jo piedevām kuģis ir reģistrēts Dānijā. "Ja īpašnieks atbildību neuzņemsies, droši vien nāksies vērsties tiesā un likt kuģi izsolē, juristiem būs ko darīt. Bet šobrīd vēl nekas nav izlemts," viņš piebilst.

"Kurzemes Vārds" centās sazināties ar kuģa īpašnieku Stīnu Lorensu, bet pagaidām tas nav izdevies.