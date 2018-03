Atbalstīs iedzīvotāju iniciatīvas

Atslēgvārdi projektu konkurss | priekules novads

Priekules novada dome izsludinājusi ikgadējo projektu konkursu. Pieteikumi tam jāiesniedz līdz 6. aprīlim, informē pašvaldības projektu koordinators Guntars Jankus. Projekti jāīsteno līdz šī gada 5.oktobrim.

Projektu pieteikumus var iesniegt trijos virzienos - bērnu un jauniešu aktivitātes, nevalstisko organizāciju aktivitāšu veicināšana un kultūras iniciatīvas. "Nākamajā gadā būs virziens arī uzņēmējdarbības atbalstam," atklāj G. Jankus. Pašvaldības finansējums projektu īstenošanai nepārsniedz 95% no kopējām izmaksām. To iesniedzējiem pašiem jānodrošina līdzfinansējums vismaz 5% apmērā, piesaistot to no citiem finanšu avotiem vai ieguldot brīvprātīgo darbu.

Kopējais pieejamais finansējums konkursam no pašvaldības budžeta ir 9000 eiro, tikpat cik pagājušajā gadā. Bērnu un jauniešu aktivitātēm paredzēti 4000 eiro, nevalstisko organizāciju aktivitāšu veicināšanai – 2500 eiro un kultūras iniciatīvām - 2500 eiro.