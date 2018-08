Atjauno Rucavas baznīcas jumtu

Atslēgvārdi rucava | rucavas luterāņu baznīca | jumta segums | būvdarbi

Rucavas centrā pilnā sparā rit luterāņu baznīcas jumta atjaunošanas darbi. Paredzēts nomainīt jumta segumu, un apmēram puse darbu jau ir paveikti, stāsta Rucavas draudzes mācītājs, prāvests Ainars Jaunskalže. Būvdarbu pabeigšanas termiņš ir oktobris.

"Pēdējais jumts dievnamam bija likts 1929. gadā un bija labi kalpojis," atklāj prāvests. "Jumtu pabojāja vētra 1967. gadā, un kopš tā laika sākās problēmas, kas kļuva arvien lielākas. Liela daļa darbu ir jau padarīti – viena jumta puse uzklāta, otrā pusē vecais segums noņemts."

A. Jaunskalže uzskata, ka šis draudzei ir pēdējo gadu lielākais darbs, projekts gatavots vairākus gadus. Jumta atjaunošana izmaksās 49 000 eiro. No šīs summas 34 000 eiro ir līdzekļi, kas piešķirti no Sakrālā mantojuma finansēšanas programmas 2018. gadam. "Pārējā daļa ir mūsu pašu nauda no draudzes ziedojumiem, ko izlietoja projekta rakstīšanai un izstrādei, kā arī ienākumi no saimnieciskās darbības – no mežizstrādes," pastāsta prāvests.

1874. gadā uzceltā Rucavas luterāņu baznīca iekļauta Eiropas kultūrvēsturiskā mantojuma sarakstā. 1936. gadā Liepājas meistara Jēkaba Jauģieša gatavotās ērģeles ir valsts nozīmes kultūras piemineklis.