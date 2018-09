Atkal gatavojas Rāmavai

Atslēgvārdi lauku sēta | rāmava | izstāde | lauksaimnieki

Grobiņas novada dome organizē braucienu uz ikgadējo starptautisko izstādi "Lauku sēta 2018" izstāžu kompleksā "Rāmava".

Izstāde norisināsies no 11. līdz 13. oktobrim, aicināti piedalīties gan novada lauksaimnieki, gan citi interesenti.

Izbraukšana 13. oktobrī no divām vietām: pulksten 7.15 no degvielas uzpildes stacijas "VIADA Baltija" Grobiņā un pulksten 7.30 no Grobiņas domes. Ieteicams laikus pieteikties pie lauku konsultantēm – Ingas Ratnieces, Lindas Šmiukšes vai Vizmas Lapuķes.