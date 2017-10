Atkal vedīs līdz Kuldīgai

Atslēgvārdi autobuss | reiss | maršruts | liepāja-aizpute | kuldīga

Autobuss maršrutā Liepāja–Aizpute ar atiešanas laiku darbdienās pulksten 9 no Liepājas, Kuršu laukuma, no 1. novembra atkal kursēs līdz Kuldīgai. Virzienā uz Liepāju tas izbrauks pulksten 11.50. Reiss šogad bija ieviests uz eksperimenta laiku un tiks saglabāts arī turpmāk.

Pagarināt maršruta Liepāja–Aizpute reisu līdz Kuldīgai ierosināja Turlavas pagasta iedzīvotāji, kuri sākotnēji bija vērsušies Kurzemes plānošanas reģionā. Pēc tam Sabiedriskā transporta padome lēma reisus pagarināt uz eksperimenta laiku sešu mēnešu garumā, lai izvērtētu pasažieru plūsmu, stāsta Autotransporta direkcijas pārstāve Zane Plone. Saskaņā ar izsniegto biļešu datiem rīta reisā, kas ved no Liepājas uz Kuldīgu, vidējais pārvadāto pasažieru skaits ir aptuveni seši, bet no Kuldīgas uz Liepāju – 13 pasažieri. Valsts sedz 56% no kopējām abu reisu uzturēšanas izmaksām, un šie rādītāji ir labāki par vidējiem rādītājiem valstī un arī Kurzemes plānošanas reģionā.

Abi eksperimentālie reisi netiek izpildīti laikā no 11. oktobra līdz 1. novembrim, jo Sabiedriskā transporta padomes sēde divas reizes tika pārcelta nepietiekama kvoruma dēļ, un lēmums saglabāt reisus netika laikus pieņemts.