Ātrās palīdzības brigāde Pāvilostā ļoti noder

Atslēgvārdi pāvilosta | neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | mediķi

Pāvilostā šovasar dežūras diennakts režīmā sākusi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) brigāde. Uz izsaukumiem dodas mediķis un operatīvā transportlīdzekļa vadītājs. "Ļoti labi, vasaras sezonā tas ir nepieciešams," ātro brigādes darbu vērtē Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Magone.

NMPD saskaņā ar pērn apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem veido jauna tipa brigādes, lai uzlabotu palīdzības saņemšanu iedzīvotājiem. Brigāde darbojas pēc pirmā reaģētāja principa – tā izsaukuma vietā ierodas pirmā, jo atrodas vistuvāk. Ja nepieciešams, tad īpaši kritiskā situācijā operatīvi palīgā steidzas cita brigāde no tuvākajiem punktiem, tostarp Pāvilostā tā ir ārsta speciālista brigāde no Grobiņas, informē dienestā.

Tā kā Pāvilosta ir iecienīts tūristu un atpūtnieku galamērķis un pludmales šeit iemīļojuši ūdenssporta veidu cienītāji, mediķu brigāde Pāvilostā dežurēs katru vasaru, šogad līdz 30. septembrim. "Būtu jau labi, ja tā būtu cauru gadu," vērtē A. Magone, "taču galvenais, ka strādā tūrisma sezonas laikā, kad te viss notiek, ir daudz pasākumu." Izpilddirektors novērojis, ka brigāde nesēž uz vietas, tā samērā bieži izbrauc ar sirēnām uz citiem izsaukumiem šajā reģionā. A. Magone priecājas, ka Pāvilostas novada pašvaldība pēc NMPD štatu samazināšanas un posteņa slēgšanas pilsētā tomēr saglabājusi tā telpas "ar skatu nākotnē, ka varbūt tās tomēr vajadzēs," un tagad var nodrošināt vietu mediķiem.

NMPD Kurzemes reģionālā centra vadītāja Inese Ozoliņa uzskata, ka brigāde Pāvilostā ir sevi attaisnojusi: "Kopš 16. maija, kad sākām darbu, mums ir bijuši 64 izsaukumi. Tas ir samērā daudz, vismaz divas reizes dienā." Pieci no izsaukumiem bijuši visaugstākās prioritātes, tātad saistīti ar dzīvības apdraudējumu. Trīs no tiem bijuši uz ceļu satiksmes negadījumiem. Beidzamais tāds notika 8. jūlijā, un pie cietušā ar smagu politraumu pirmie bijuši ātrie no Pāvilostas. Pēc tam ieradusies ārsta speciālista brigāde, kas pacientu nogādāja Liepājas Reģionālajā slimnīcā, pastāsta I. Ozoliņa. Vēl 24 izsaukumi bijuši augstas prioritātes – kardioloģija, sāpes vēderā un citi gadījumi ar augstu apdraudējumu veselībai. Labi, ka NMPD brigādei nav jāmēro ceļš no Aizputes, toties Pāvilostas brigāde var ātri nokļūt arī Jūrkalnē. "Īpaši svarīgi tas pašlaik, kad notiek ceļa remonts, ir seši luksofori. Ātros jau palaiž, tomēr sastrēguma brīdī ar to ir, kā ir," saka I. Ozoliņa. Šovasar palīdzība uz ūdens vēl neesot bijusi vajadzīga, taču līdz šim Pāvilostā ik sezonu ir bijis vismaz viens izsaukums uz pludmali.

NMPD atgādina iedzīvotājiem, ka neatliekamās palīdzības saņemšanai nevajag doties uz brigādes punktu, kaut arī tas ir turpat blakus. Ir jāzvana uz ārkārtas tālruni 113, jo brigāde steidz no viena izsaukuma uz otru un ne vienmēr atrodas uz vietas. Šādos gadījumos uz izsaukumu nekavējoties nosūta citu brigādi. Tāpat NMPD brigāžu punktā nesniedz medicīniskas konsultācijas vai palīdzību vienkāršākās veselības situācijās – šādos gadījumos jāvēršas pie ģimenes ārsta vai tuvākajā ārstniecības iestādē.