Autobuss Priekulē stāvēs ilgāk

Sākot ar 1. novembri tiks veiktas izmaiņas maršruta Nr.6905 Liepāja–Kalēti–Priekule reisā. Turpmāk autobuss no Priekules izbrauks 20 minūtes vēlāk – pulksten 14.20, apstiprina Autotransporta direkcijā.

Autobusa stāvēšanas laiks Priekulē tiek pagarināts, atsaucoties uz iedzīvotāju, Priekules un Grobiņas novadu pašvaldību lūgumu. "Iedzīvotāji lūdza veikt izmaiņas reisā, lai varētu pagūt apmeklēt ārstu, aiziet uz veikalu u.tml. Šobrīd, kad autobuss Priekulē stāv 35 minūtes, pasažieri nevar pagūt izdarīt visu nepieciešamo, tādēļ no 1. novembra autobuss uzkavēsies Priekulē 55 minūtes – no pulksten 13.25 līdz 14.20," izmaiņas pamato SIA "Autotransporta direkcija" sabiedrisko attiecību vadītāja Zane Plone. Pirms lēmuma pieņemšanas par konkrēto reisu tika aptaujāti vairāki pasažieri, kas izmaiņas atbalstīja.

Autobuss no Priekules izbrauks pulksten 14.20, no Kalētiem – pulksten 14.38, no Bārtas – pulksten 14.52. Liepājā, Kuršu ielā, autobuss pienāks pulksten 15.45.

Autotransporta direkcijas pārstāve atgādina, ka jebkurš maršruts tiek veidots, pamatojoties uz iedzīvotāju vajadzībām un paradumiem, tādēļ pasažieri tiek regulāri aicināti iesaistīties reģionālā maršrutu tīkla veidošanā, informējot, piemēram, par nepieciešamajiem uzlabojumiem autobusu kustības sarakstā vai pieturvietu izvietojumā. "Sabiedriskā transporta pakalpojumiem jābūt nodrošinātiem tā, lai apmierinātu lielākās daļas pasažieru vajadzības. Ja konkrētā maršrutā vai reisā pasažieri nebrauc, tas nozīmē, ka šis savienojums iedzīvotājiem nav aktuāls, un nodrošināt pārvadājumus tajā nav nepieciešamības. Viss reģionālais maršrutu tīkls balstās uz iedzīvotāju vajadzību apmierināšanu, tādēļ ir būtiski, lai tad, ja cilvēku vajadzības un paradumi mainās, mēs par to būtu informēti laikus."