Ballīšu muzikanti pārceļas uz Grobiņu

Atslēgvārdi robežnieki | grobiņa | muzikanti | muzikantu saiets

Sestdien, 3. februārī, no pulksten 21 ikviens dejotgribētājs aicināts uz ballīšu muzikantu saietu kultūras namā "Robežnieki" Grobiņā, ziņo kultūras nama vadītāja Elga Jonase. Muzicēs gan labi zināmā grupa "Piemare" no Pāvilostas, gan arī citi mūspuses muzikanti.

Šāda veida pasākums, kad balles laikā vienas grupas vietā uzstāsies veselas sešas, Grobiņas novadā notiks pirmo reizi. Līdz šim ballīšu muzikantu saiets norisinājies Pāvilostā, bet tā iniciators Jānis Polis šogad piedāvājis ar pasākumu pārcelties uz "Robežniekiem" Grobiņā. "Iemesls bijis – par maz rūmītes," teic E. Jonase. "Viņiem ir maza zālīte. Savukārt "Robežniekos" varam uzņemt pat ap 180 cilvēku. Vienojāmies ar grupām – un tā nu radās šāds vakars."

Visa vakara gaitā ballīšu muzikantu saietā uzstāsies tādas mūspuses grupas kā "Piemare" no Pāvilostas, "Kas" no Aizputes, "Kilowati", Guntis Ēvalds ar nesen tapušo grupu "Jaunais projekts", durbenieki "Ļoti labs iemesls" un "Temperaments" no Vērgales. Būs arī viesi, par kuriem uzzinās tikai paši apmeklētāji. Ballēties varēs līdz četriem rītā, kamēr vien grupas uzstāsies.

"Saiets pašiem muzikantiem kalpos arī kā laba reklāma jaunajā sezonā. Katra grupa sevi rādīs aptuveni 45 minūtes. Un mēs – pārējie – varēsim gan klausīties, gan kārtīgi izdejoties. Būs vakara vadītājs, kas informēs par katru grupu, kā arī gādās par dažādu veidu izdarībām un pārsteigumiem visa pasākuma laikā. To visu gan mēs vēl nevaram atklāt," noslēpumaina ir kultūras nama vadītāja.

Apmeklētāji uz balli aicināti ņemt līdzi groziņu, labu garastāvokli, kā arī vēlmi dejot līdz pašam rītam. Savukārt tukšos vēderus varēs papildināt uz vietas bufetē. E. Jonase atgādina, ka galdiņi noteikti laikus jāpiesaka pa telefonu 26705855. "Arī pašus muzikantus priecē iespēja satikties, aprunāties, paklausīties citam citu. Ja viss izdosies, šādus pasākumus noteikti rīkosim vēl," sola kultūras nama vadītāja.