Ballīte arī mazākajiem

Grobiņas pagasta kultūras centrā "Robežnieki" top jauna tradīcija – ballītes bērniem. Tas ir lielisks risinājums tiem vecākiem, kas vēlas atvasei uzdāvināt dzimšanas dienas ballīti, bet lielo draugu pulku mājās uzņemt nevar. "Pirmā ballīte gaidāma jau 19. janvārī," atklāj kultūras darba organizatore Inese Gusta.

Ideja par bērnu ballītēm "Robežniekos" I. Gustai radās, kad atcerējusies viesošanos Anglijā. Tur bijušas dažādas kultūras telpas platformas, kurās bērnu kompānijām bija iespēja satikties vienuviet: svinēt dzimšanas dienas vai vienkārši būt kopā ar draugiem un izbaudīt piedzīvojumus. "Turklāt ne visi pieaugušie ir ar mieru rīkot bērnu ballītes mājās vai dzīvoklī, tāpēc, manuprāt, šis varētu būt labs risinājums gada aukstajos mēnešos, kad svētku svinēšanu iespējas ir ierobežotas," iemeslu šādai idejai skaidro I. Gusta un piebilst, ka katrā ballītē būs kultūras un izklaides programma.

Pirmā ballīte "Robežniekos" notiks jau 19. janvārī, un uz to gaidīti bērni ne tikai no Grobiņas novada, bet arī no Liepājas un tuvākās apkārtnes. Koncertēs viena no Latvijā populārākajām popgrupām "Nando", būs dažādas radošās darbnīcas un rotaļas atbilstoši svētku viesu vecumam, kā arī iekārtots fotostūrītis.

"Ja pieaugušie grib svinēt svētkus un iet uz ballēm, kāpēc lai mēs šādu iespēju nesagādātu arī saviem bērniem?" jautā pasākuma rīkotāja, paskaidrojot, ka "bērnu ballītes šādā formātā – tā ir iespēja vecākiem izvairīties no vietas meklēšanas, dekorēšanas un citām raizēm, kādas svētku reizē ir neizbēgamas. Turklāt jubilāru vecāki var pievienoties, viņiem ieeja svinībās ir bez maksas." Lai mazie dzīves svinētāji ballītes vidū nepaliktu tukšiem punčiem, I. Gusta ierosina ņemt līdzi groziņus – cienastu pēc katra vēlmēm.