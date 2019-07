Atslēgvārdi bārta | bārtas burgeru balle | pasākums

Jau otro gadu pēc kārtas bārtenieki grilē gaļu un gatavo pašceptus burgerus, lai priecētu ciema ļaudis ar vienas dienas bezmaksas pasākumu "Bārtas Burgeru balle". Pasākumu organizē vietējie entuziasti. "Varētu teikt, ka mēs esam savas vietas patrioti," saka balles rīkotājs Ēvalds Vanags.

Nav gluži tā, ka šāds pasākums ir kas jauns. Arī Rīgā tiek organizēti burgeru festivāli, kuros piedalās visiem zināmi restorāni, kas demonstrē savas prasmes gardākā burgera uzmeistarošanā. Tomēr Bārtā no lielpilsētas kņadas nav ne miņas, šķiet, visi cits citu pazīst, sveicina, apķeras un riktējas bariņos kopā. Atmosfēra pasākumā patiešām jauka – apmeklētāju vidū var sastapt ģimenes, lielu pulku bērnu, arī jauniešus, kuri gaida, kad iestāsies tumsa un varēs ļauties ballītei neformālā vidē.

Pasākuma moto šogad – "Ciemā ir ļaudis!". Un to izdevies izpildīt godam – apmeklētāju ir daudz un ik pa laikam pievienojas vēl kāds jauns bariņš. "Bet garšīgi jau tie burgeri," atzīst Anita Mendriķe, pasākuma apmeklētāja no Liepājas. Kopā ar atvasi esot pavadījusi burgerballē gandrīz visu dienu, izstāvējušas garo rindu pēc burgera, izstaigājušas apkārtni, arī īpaši gardo, uz vietas taisīto saldējumu nodegustējušas. Arī rindā uz piepūšamajām atrakcijām esot nācies gaidīt krietnu laika sprīdi. "Šobrīd te ir maz bērnu, pirms tam atrakcija bija tiešām pārpildīta," saka A. Mendriķe. Lai arī rindas ir viena no kaitinošākajām sadaļām katrā pasākumā, Burgeru ballē organizatorus tās nedaudz priecē. Lielisks rādītājs, ka cilvēkiem patīk šādi pasākumi un ka turpmākajos gados tam ir iespējas augt.

Ē. Vanags jokojoties saka, ka gardumi jānopelna, piedaloties arī pārējās aktivitātēs, jo vēderprieki un atrakcijas nav vienīgais, kas ballē notiek. Lielisks bija arī mākslas un mūzikas piedāvājums. Apskatei tika piedāvāta poļu mākslinieces Zuzannas Šarekas un Liepājas mākslinieka Egona Peršēvica vienas dienas izstāde "Neizbēgami". Tās galvenais uzdevums – provocēt skatītāju, likt viņam domāt.

Lai nebūtu tikai jāsēž zālītē, tiesājot burgerus, apmeklētājiem tika piedāvāti vairāki sporta veidi: strītbola čempionāts, komandu orientēšanās stafete, kā arī interesanta kluču spēle "KUBB", kuras saknes meklējamas Zviedrijā, bet nu arī Latvijā tā kļuvusi iemīļota dārza svētkos. Ē. Vanags piebilst, ka arī uzvarētāji tiks apbalvoti, tomēr uz uzvaru nevajagot koncentrēties, jo galvenais ir labi pavadīts laiks draugu kompānijā. Dienas otrajā daļā Burgeru balles rīkotāji bija parūpējušies par vērienīgu muzikālo baudījumu uz divām skatuvēm.

Plašāk lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 9.jūlija numurā.