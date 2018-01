Baznīcā uzsāks būvdarbus

Atslēgvārdi aizpute | aizputes svētā jāņa baznīca | būvdarbi

Aizputes novada dome nolēmusi atbalstīt ar līdzfinansējumu Aizputes autonomās evaņģēliski luteriskās draudzes projektu. Plānots, ka šajā gadā Aizputes Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Liepājas ielā 3, sāksies būvdarbi.

Aizputes novada domes juriskonsulte un Juridiskās nodaļas vadītāja Nora Patmalniece stāsta, ka baznīcas ēka jau ilgu laiku ir sliktā tehniskā stāvoklī: "Cerams, ka projekts tiks veiksmīgi realizēts. Gribētos, lai tam seko vēl citi projekti – gan baznīcas iekštelpu atjaunošana, gan Baznīckalna teritorijas labiekārtošana un Aizputes domkapitula pilsdrupu atsegšana apskatei."

Tiklīdz draudzei tiks piešķirts nepieciešamais finansējums, sāksies būvdarbi, kuru laikā nomainīs jumta segumu, kā arī veiks remontdarbus, lietus ūdens tekņu, zibensaizsardzības un atbalsta sienas atjaunošanu.

Draudze projektu realizē kopā ar Vācijas sabiedrisko organizāciju "Apvienotie Kurzemes fondi". Lai arī plānots, ka finanšu līdzekļi projekta realizēšanai būs no Vācijas, viens no projekta nosacījumiem ir līdzfinansējuma piesaistīšana. Būvniecības darbi tiek lēsti 127 688,97 eiro apmērā, no kuriem pašvaldība nolēmusi piešķirt dotāciju 12 770,00 eiro – šādā apmērā dome apmaksās būvnieka rēķinu.

"Finansējums tiek piešķirts, slēdzot sadarbības līgumu un nosakot, ka draudzes pienākums ir saskaņot būvniecības darbu izmaksas, iesniegt pārskatu par dotācijas izmantošanu un nodrošināt Aizputes Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskās baznīcas ēkas pieejamību tūristiem," precizē pašvaldības juriskonsulte.