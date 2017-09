Bērniem atkal palīdz "gaismas cilvēks"

Atslēgvārdi grobiņa | gājēju pāreja | skolēni | gaismas cilvēks

Arī šajā mācību gadā Grobiņā, Lauktehnikas rajonā, pie gājēju pārejas, kas šķērso Bārtas šoseju, strādā skolēnu pavadonis. Šos pienākumus jau otro gadu veic Indulis Ginters.

Jau vairākus gadus pie pārejas uz Bārtas šosejas Grobiņā tiek norīkots cilvēks, kas bērniem palīdz šķērsot ielu. Pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Mairita Krētaine stāsta, ka tas nepieciešams, lai padarītu drošāku ceļu skolēniem, kas šajā mikrorajonā no rītiem dodas uz skolu, bet pēc stundām – uz mājām vai nodarbībām Skolēnu interešu centrā, Mūzikas un mākslas skolā, Sporta centrā.

Lai gan šajā vietā ir gājēju pāreja, intensīvas automašīnu kustības dēļ nereti gadās neparedzētas situācijas. Krustojums ne tikai bērnos, bet pašos autovadītājos mēdz radīt zināmu apmulsumu, piebilst M. Krētaine.

Induļa Gintera, kura amatu mēdz dēvēt arī par "gaismas cilvēku", pienākums ir no 1. septembra līdz 31. maijam katru darba dienu no pulksten 8 līdz 11 un no pulksten 13 līdz 16 skolēniem nodrošināt drošu brauktuves šķērsošanu un nepieciešamības gadījumā konsultēt par satiksmes noteikumiem – to, kā pareizi šķērsot šoseju, lai nenotiktu nelaime.

M. Krētaine atklāj, ka katru gadu, lemjot par štata vietas nepieciešamību, visi paliek pie secinājuma, ka darbinieka algošana ir labākais no iespējamiem risinājumiem: "Viņš var bērniem pastāstīt, palīdzēt un uzreiz attiecīgajā situācijā reaģēt. Paliekam pie tā, ka mums bērnu drošība ir pati svarīgākā! Šī ir laba tradīcija, ko novērtē iedzīvotāji un arī citas pašvaldības."