Atslēgvārdi pape | papes bāka | apskate

Atzīmējot Pasaules Jūras navigācijas tehnisko līdzekļu dienu, pirmdien bezmaksas apskatei tiks atvērtas Papes bāka, Ovīšu bāka un Mērsraga bāka, aģentūru LETA Informēja Latvijas Jūras administrācijas (LJA) pārstāve Sarma Kočāne.

Papes bāka būs atvērta no pulksten 9 līdz 18, Ovīšu bāka - no 10 līdz 16 un Mērsraga bāka - no 12 līdz 17. Savukārt Skultes ostā būs iespējams apskatīt Ziemeļu mola ugunszīmi, kuras apskate gan nav aizliegta arī ikdienā.

Latvijas bāku īpašnieks ir LJA, taču bākas ir nodotas apsaimniekošanā trim lielajām ostām - Liepājas, Ventspils un Rīgas.

Ikdienā vairākas bākas ir pieejams apskatei par simbolisku samaksu - ieeja Ovīšu, Užavas un Akmeņraga bākās, ko apsaimnieko Ventspils brīvosta, maksā 0,80 eiro, bet ieeja Rīgas brīvostas apsaimniekotajā Mērsraga bākā - vienu eiro. Šīs bākas apskatei ir atvērtas dažādās nedēļas dienās un laikos, ko var noskaidrot Ventspils brīvostā un Mērsraga Informācijas centrā.

Pasaules Jūras navigācijas tehnisko līdzekļu diena šogad tiek atzīmēta pirmo reizi, lēmumu par šādas atzīmējamās dienas noteikšanu pieņēmusi Starptautiskā Jūras navigācijas tehnisko līdzekļu un bāku administrāciju asociācija (IALA).