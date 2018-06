Bišu saimes uzaudzē spēku

Fotosesijas laikā Gatim Graudužim iedzeļ bite, bet viņš tikai smaida. "Dažas ir tāds niknākas. Viss atkarīgs no mātes. Tā ir jānomaina, ja bites kļūst pārāk niknas."

Atslēgvārdi bites | biškopība | Gatis Graudužis

Latvijas biškopības biedrības Liepājas nodaļas jaunajam vadītājam Gatim Graudužim liela daļa bišu saimju aizvestas tālākās ganībās. Daļa turpat pie mājām Rucavā izlido apkārtējās ziedošajās pļavās. "Prognozes, ka bitēm aizvadītā ziema bijusi ļoti slikta, izrādījās ne tik trakas," saka biškopis. Ieviestie augu aizsardzības līdzekļu lietošanas ierobežojumi viņu iepriecina. "Medus tomēr ir tāds produkts, ko cilvēki lieto veselībai."

Lai arī prognozes par bišu pārziemošanu bija piesardzīgas, Gatim esot viss kārtībā, arī no citiem nav dzirdējis sūdzēšanos: "Tikai manas bites nemaz negribēja ieskrieties. Saimes bija maziņas. Pavasarī ļoti ātri uznāca siltums, viss sāka ziedēt, un bites nepaguva paņemt visu ienesumu. Kamēr saime uzaudzē spēku, puse jau noziedējusi. Ja turēsies silts laiks, jābūt ienesumam no āboliņa. Pagājušajā gadā no tā nekā nebija. Ziedēja, bet bija auksts laiks, un bites tā arī neko nesanesa."

Rucavas biškopim bija ap 60 saimes, tagad ir nedaudz mazāk. "Parasti jau ir kāds atbirums. Rudenī dažas saimes piebeidz ērces, arī pa ziemu gadās problēmas. Citreiz pazūd māte vai tranene paliek. Tad jānomaina, ja pavasarī ir kur dabūt citu, vai apvieno kādu mazāku saimi," stāsta Gatis. Pašlaik sezona ir sākusies diezgan cerīgi. Arī citiem Liepājas nodaļas biedriem veicoties. "Kam ir rapsis un atrodas tālāk no jūras, tie jau dikti priecājas. Cits jau pa divām reizēm izsviedis, jau trešo medus talku runā. Bites nes diezgan labi."

Runājot par valsts atbalstu biškopjiem, Gatis atzīst, ka beidzamajā laikā jau esot labāk: "Nu jau vairākus gadus maksā maksājumu par saimi, papildus tas nav slikts atbalsts – apmēram 17 eiro. Ir ES piemaksa platībmaksājumiem tiem, kas apņemas sēt nektāraugus. Tagad runā arī par kompensācijām par lāču postījumiem, bet mūspusē tie nav aktuāli."

